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Только 34% латвийцев регулярно проверяют свое здоровье

LETA
Фото: Evija Trifanova / LETA

Рекомендуемые общие проверки состояния здоровья регулярно проходят 34% населения страны, свидетельствуют данные опроса «Индекс здоровья Mana Aptieka & Apotheka».

Среди женщин регулярно проходят все рекомендованные врачом обследования 43%, а среди мужчин - 24%.

Чаще регулярно проверяют здоровье жители в возрасте от 55 до 74 лет - среди этой части населения посещают врачей и проходят диагностические обследования 41% опрошенных.

Реже всего медицинские проверки проходят молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет - всего 23%.

Опрос «Индекс здоровья Mana Aptieka & Apotheka» проводился в сотрудничестве с центром исследований рынка и общественного мнения SKDS в апреле этого года, в нем участвовало 1003 респондента в возрасте от 18 до 74 лет.

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