Только 34% латвийцев регулярно проверяют свое здоровье

Среди женщин регулярно проходят все рекомендованные врачом обследования 43%, а среди мужчин - 24%.

Чаще регулярно проверяют здоровье жители в возрасте от 55 до 74 лет - среди этой части населения посещают врачей и проходят диагностические обследования 41% опрошенных.

Реже всего медицинские проверки проходят молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет - всего 23%.

Опрос «Индекс здоровья Mana Aptieka & Apotheka» проводился в сотрудничестве с центром исследований рынка и общественного мнения SKDS в апреле этого года, в нем участвовало 1003 респондента в возрасте от 18 до 74 лет.