Поездка в природный парк Тервете: «Все довольны, ехать стоит!» (фото)

По его словам, лучше ехать с утра, в первой половине дня гостей не много и стоянка пустая, а вот к 16 часам людей стало гораздо больше.

Вход 4 евро, детям до 7 лет - бесплатно. «Денег своих стоит, здесь очень красиво, прекрасный парк, есть где погулять, а детям - порезвиться, тем более в компании местных сказочных героев - леших, ведьм, гномов. Кроме того, интересные игровые площадки рассчитаны как для детей поменьше, так и побольше, впрочем не возбраняется «побеситься» и самим родителям».

Здесь изумительная природа и видно, что следят за чистотой - на каждом шагу мусорники. Кстати, в парке можно даже пообедать, есть пара кафе.

«Все довольны, все устали, ехать стоит!» - резюмировал он.

FOTO: Читатель TVNET

FOTO: Читатель TVNET

FOTO: Читатель TVNET

FOTO: Читатель TVNET

FOTO: Читатель TVNET

FOTO: Читатель TVNET

FOTO: Читатель TVNET

FOTO: Читатель TVNET

FOTO: Читатель TVNET

FOTO: Читатель TVNET

FOTO: Читатель TVNET

FOTO: Читатель TVNET

FOTO: Читатель TVNET

FOTO: Читатель TVNET

FOTO: Читатель TVNET

FOTO: Читатель TVNET

FOTO: Читатель TVNET

FOTO: Читатель TVNET

FOTO: Читатель TVNET

FOTO: Читатель TVNET

FOTO: Читатель TVNET

FOTO: Читатель TVNET

FOTO: Читатель TVNET

FOTO: Читатель TVNET

FOTO: Читатель TVNET