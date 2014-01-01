Зачем Урбанович снова пытается получить доступ к гостайне?

Лидер партии «Согласие» Янис Урбанович в Бюро по защите Сатверсме интересовался возможностью получения допуска к гостайне, которого он лишился несколько лет назад, сообщает TV3.

В «послужном списке» много интересных фактов: так, например, в 2009 году с председателем «Единая Россия» Борисом Грызловым латвийская партия договорились о тесном сотрудничестве. Причем, инициатива исходила с российской стороны. Договор помог Риге установить контакты с российскими регионами. Ушаков тогда гостил у губернатора Санкт-Петербурга Валентины Матвеенко и губернаторов других городов, в результате визитов был достигнут ряд соглашений, в том числе и торговых.

В рамках сотрудничества прошли дни Татарстана в Риге. «AirBaltic» открыл рейс в Казань. По словам мэра Риги Нила Ушакова, поворотный момент настал в 2014 году после событий в Крыме.

Однако «Согласие» пока сохранило с ЕР договор несмотря на обвинения в поддержке агрессора. Именно в 2014 году Ушаков получил наибольшие дивиденты от сотрудничества с россиянами. Тогда он был почетным гостем на празднике города Москвы и вместе с российским премьер-министром Дмитрием Медведевым практически плечом к плечу наблюдал за праздником на Красной площади. Что позже изрядно подпортило его репутацию спустя 3 месяца, когда состоялись выборы в Сейм.

Параллельно шли разговоры о вступлении в Европейскую социалистическую партию: понятно, что ЕР надо было расходиться. В 2015 году «Согласие» присоединилось к Партии европейских социалистов, которая строит отношения с третьими сторонами централизованно, поэтому «Согласие» информировало «Единую Россию» о том, что договор о сотрудничестве утратил силу.

Как отмечается, новость о разрыве с ЕР для членов партии «Согласие» была неожиданной. Сейчас депутаты говорят о сотрудничестве с ЕР как о чем-то малозначительном.

Напомним, что на предыдущих выборах в Сейм Нил Ушаков был кандидатом от партии «Согласие» на пост премьер-министра. У него имеется доступ к гостайне. У его заместителя Урбановича ее нет. Он лишился ее за возможное незаконное финансирование предвыборной кампании из-за границы 4 года назад.

По данным передачи, недавно Урбанович обратился в Бюро по защите Сатверсме в вопросом, можно ли вернуть допуск обратно. При этом он отрицает, что стремиться в правительство. А вот договор с Китайской комунистической партии у Согласия сохранен.