Сегодня состоится митинг против перехода школ на латышский язык

Сегодня возле здания Министерства образования и науки (МОН) состоится митинг против позиции президента Раймонда Вейониса, который 11 октября заявил, что постепенно школы должны перейти на обучение только на латышском языке, сообщили организаторы мероприятия.

Ряд русских организаций обратились с открытым письмом к премьер-министру Марису Кучинскису, выражая недовольство этой инициативой, которая была поддержана и премьером.

По мнению авторов письма,

в случае перехода только на латышский язык обучения школам будет причинен непоправимый вред

- ученикам будет еще сложнее осваивать материал, и их знания по сравнению с латышскими школьниками, обучающимися на родном языке, будут ухудшаться. «Только одна европейская страна уничтожает сейчас образование нацменьшинств, и это охваченная кризисом и насилием Украина. В Латвии подобного кризиса и противостояния в обществе нет», - говорится в письме.

Митинг пройдет с 12 часов на перекрестке ул. Вальню и Смилшу у здания Минобразования.

Инициатор митинга - частное лицо Деги Караев. Планируется, что в нем примут участие примерно 100 человек. Заявка согласована в Рижской думе в порядке, предусмотренном законом.