В середине недели в Латвии потеплеет

В среду и четверг Латвию с запада пересечет зона осадков, вместе с которой поступит теплый воздух, прогнозируют синоптики.

В понедельник и вторник в Латвии будет переменная облачность, местами возможен небольшой снег. Температура воздуха не превысит +2..+7 градусов, в ночь на вторник и среду на востоке страны возможен мороз до -4..-8 градусов.

В среду усилится юго-восточный ветер, скорость которого в порывах достигнет 12-17 метров в секунду. В Курземе ожидается дождь и мокрый снег, на востоке страны может образоваться кратковременный снежный покров.

Температура воздуха в четверг повысится до +7..+12 градусов.