Возможна полная приватизация airBaltic

Министерство сообщения в настоящее время уже рассматривает конкретные предложения об инвесторе для авиакомпании «airBaltic» и не исключает ее полной приватизации, сообщил агентству ЛЕТА государственный секретарь министерства Каспар Озолиньш.

«Мы очень продуктивно в этом году поработали, привлекли международную компанию «Lazard Freres», который сделала большой объем работы, чтобы выяснить, кто потенциально мог бы стать стратегическим партнером «airBaltic», чтобы компания могла развиваться.

Здесь есть один существенный нюанс - государство как крупнейший акционер должно заботиться о развитии компании. Чтобы компания развивалась, должны быть акционеры, которые в нее инвестируют. Но мы должны помнить о законодательстве Европейского союза, которое предусматривает, что государственные инвестиции - это государственная поддержка, поэтому нам нужно искать стратегического партнера, чтобы компания могла развиваться в соответствии с рыночными принципами. Государству сложно быть эффективным акционером, потому что законы не предусматривают для него таких возможностей инвестиций, как для частного акционера», - сказал Озолиньш.

Он подчеркнул, что в авиационной отрасли нельзя останавливаться в развитии. «Как мы знаем, мировой рынок авиации находится в достаточно плачевном положении - многие известные компании испытывают трудности в отличие от «airBaltic», которая работает феноменально. Этот год для «airBaltic» однозначно был успешным, и мы осторожно прогнозируем, что следующий будет еще лучше.

В то же время мы видим, что происходит в Европе - с компаниями «Monarch», «Air Berlin», «Alitalia«.

Видим также, что происходит с «Etihad Airways», которая несколько лет назад очень агрессивно инвестировала, а сейчас этого уже не делает. Мы видим также, сколько игроков хотят выйти на рынок, например, из Китая. Также стремятся укрепить свои позиции европейские компании «British Airways», KLM, «Lufthansa», поэтому это очень важно и для «airBaltic«», - сказал государственный секретарь Минсообщения.

Правительство поручило найти стратегического инвестора для авиакомпании до 3 ноября. По словам Озолиньша, консультации и переговоры были проведены почти с 95% авиакомпаний мира, также переговоры велись с различными инвестиционными фондами. В настоящее время есть несколько предложений, которые будут проанализированы.

На вопрос, по-прежнему ли государство хочет сохранить контрольный пакет «airBaltic», госсекретарь отметил, что такой установки не было. Главное - сохранить участие в принятии стратегически важных решений. По словам Озолиньша, государство готово и к полному отчуждению акций на основе договора.

Говоря о том, предусматривает ли полную приватизацию какое-либо из предложений, которые в настоящее время анализируются, представитель Минсообщения отметил, что теоретически такая возможность существует. «Если мы видим, что инвестор, который получает в собственность все государственные доли, выполняет наши условия, то почему бы и нет?

Это будет только способствовать развитию компании и значительно уменьшит риск того, что придется использовать деньги налогоплательщиков»,

- сказал представитель Минсообщения.

Бизнес-план «airBaltic» «Horizon 2021» предусматривает привлечение дополнительного капитала в размере 50 млн евро, чтобы полностью обеспечить финансирование для замены флота и развития авиакомпании. В мае прошлого года было завершено увеличение основного капитала «airBaltic», который достиг 256,473 млн евро. В соответствии с договором, подписанным между правительством и инвестором Ральфом-Дитером Монтагом-Гримесом, в марте прошлого года он вложил в «airBaltic» около 52 млн евро, а государство - 80 млн евро.

После увеличения уставного капитала государству принадлежало около 80% акций «airBaltic», а компании Монтага-Гримеса «Aircraft Leasing 1» - около 20% акций. В апреле этого года опосредовано миноритарным акционерам авиакомпании стал датский предприниматель Ларс Тусен, к которому перешла «Aircraft Leasing 1».