Скончался известный журналист и бывший советник Шлесерса Никласс

В воскресенье, 22 октября, в возрасте 46 лет скончался журналист, а позднее - специалист по общественным отношениям Александр Никласс, сообщает агентство ЛЕТА.

Как подтвердила коллега Никласса, он был найден без признаков жизни по своему месту жительства. Он скончался, не дождавшись конца октября и своего 47 дня рождения.

О смерти журналиста в социальной сети Facebook сообщила и его бывшая жена Карина Эванс: «Сегодня ушел из жизни Саша Никласс, отец моего сына, рижский поэт и журналист. Мы сумели остаться после развода друзьями и шутили, что родители одного ребенка - навсегда родственники. Помолитесь, пожалуйста, за его душу, которая до конца его жизни, несмотря ни на что, оставалась светлой. У Саши остались еще две дочки, у него была любимая вторая жена Регина и женщина, в которую он был безумно влюблен. Мои глубокие соболезнования всем, кто его любил.»

После восстановления независимости Латвии Никласс работал в редакциях нескольких газет, являлся и главным редактором агентства ЛЕТА.

Позднее Никласс ушел в сферу общественных отношений, занимал должность советника министра экономики Андриса Шлесерса. В свое время он также работал советником оппонентов мэра Вентспилса Айнара Шлесерса.

Никласс являлся председателям правления и владельцем предприятия «Komunikāciju vadība un konsultācijas».

Последние годы он занимался написанием стихов.