Кучинскис: вопрос о более эффективном госуправлении будет решен

Вопрос о более эффективном государственном управлении стоит в повестке работы правительства и будет решен, заверил сегодня премьер-министр Марис Кучинскис на заседании комиссии Сейма по бюджету и финансам (налогам).

Депутат оппозиционной партии «No sirds Latvijai» Ингуна Судраба заявила, что из проекта госбюджета следующего года не видно, чтобы были предусмотрены меры для продвижения к более эффективному госуправлению. Например, количество штатных мест не сокращается, а даже увеличивается.

Премьер подчеркнул, что этот вопрос не связан с законопроектами бюджетного пакета. Вопрос «находится в процессе», так как пока еще нет соглашения о намеченном реформой сокращении числа работников прямого госуправления примерно на 6%, пояснил он.

Переговоры продолжатся, на этой неделе запланирована дискуссия с представителями Госканцелярии, добавил он.

Как сообщалось, Госканцелярия планирует ликвидировать большинство вакантных должностных штатных мест, заморозить создание новых должностей и в течение трех лет сократить число работников в прямом госуправлении примерно на 6%.