В ночь на вторник похолодает до -7 градусов

В ночь на вторник по всей Латвии, за исключением отдельных мест на побережье Курземе, температура воздуха опустится ниже нуля градусов и местами на востоке страны достигнет отметки в -7 градусов, сообщает агентство ЛЕТА.

Днем воздух прогреется всего до +1..+6 градусов. Будет дуть слабый или умеренный восточный, юго-восточный ветер.

Ожидается сравнительно небольшая облачность, возможен кратковременный снег, а ночью и в утренние часы - туман.

В Риге во вторник погода особо не изменится, будет сухо. Ожидается слабый или умеренный восточный, юго-восточный ветер. Температура воздуха составит от -2..-3 градусов ночью до +4 градусов днем.