Синоптики предупреждают о сильном снегопаде на востоке Латвии

В ночь на четверг в восточной части Латвии выпадет 6-8 см снега, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

В середине недели в Латвию с запада придет активный циклон со снегопадом и порывистым ветром. Запада Латвии циклон достигнет вечером в среду - в Курземе ожидается мокрый снег и дождь.

Снегопад продолжится в четверг. Водители должны быть особо внимательными, так как дороги станут скользкими, и видимость при снегопаде ухудшится.

Скорость ветра составит до 15 метров в секунду, местами на Курземском побережье - до 20 метров в секунду.

В Риге вечером в среду и в ночь на четверг пройдет мокрый снег, но уже в четверг температура повысится до +10 градусов.