Вейонис: общество не доверяет судебной системе

У общества не без оснований есть много вопросов к качеству работы судебной системы, заявил президент Латвии Раймонд Вейонис во время посещения Верховного суда.

Как сообщили агентству ЛETA в президентской канцелярии, Вейонис отметил, что большое количество обжалований свидетельствует о том, что общество не доверяет решениям районных, городских и окружных судов. Поэтому необходимо найти способы содействия доверию общества к приговорам судов первой и апелляционной инстанций, в том числе больше разъясняя работу судов.

«Верховный суд своим примером и работой, требовательностью к себе и другим должен укреплять правопорядок и власть закона в нашей стране и быть образцом для других судов и всего сообщества юристов», - подчеркнул президент.

Встретившись с руководством и работниками Верховного суда, Вейонис отметил - сильная судебная власть и сильный Верховный суд являются основной сильного государства.

Необходимо поднять престиж профессии судьи, ибо судебная система будет сильной только в том случае, если карьеру судьи будут выбирать лучшие специалисты. Судьи должны все время профессионально совершенствоваться, быть открытыми для перемен и новых знаний, подчеркнул президент.