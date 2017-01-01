На учениях в Риге будет имитироваться эскалация кризиса в Балтийском регионе

В Риге с 24 по 26 октября пройдут учения «Baltic Host 2017» по выдуманному сценарию об эскалации кризиса в Балтийском регионе, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве обороны.

Цель учений - проверить процедуры принятия сил НАТО на территории стран Балтии. Речь идет о гражданской и военной поддержке принимающей стороны, которую в мирных или военных условиях эта страна оказывает силам и организациями союзников, находящимся на ее территории.

С 2009 года учения проходят по принципу ротации в каждой из стран.

В учениях примут участие вооруженные силы стран Балтии, представители подразделений НАТО, размещенных в Литве, Латвии, Эстонии, Польше, Словакии и Венгрии и гражданские органы Латвии.