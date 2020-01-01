Кучинскис: пока не готов доклад Шадурскиса, говорить о переводе образования на госязык рано

До того, как министр образования и науки не представит информационное сообщение, преждевременно говорить о планах перевода образования на латышский язык, заявил сегодня после заседания коалиционного совета премьер-министр Марис Кучинскис.

Сопредседатель национального объединения «Все для Латвии»-«Тевземей ун Бривибай»/ДННЛ Гайдис Берзиньш выразил уверенность, что большинство общества понимает ситуацию. По его словам, он получал вопросы от людей, которые отдали детей в русские школы, а позже столкнулись с проблемами в вузах.

Берзиньш считает, что в протестах против перевода школ на латышский принимают участие политически активные люди. По его мнению, это политическая ниша, которую некоторые хотят использовать, предоставляя части общества неправдивую информацию.

Партия «Единство» считает, что предложение Шадурскиса способствует интеграции общества и улучшению качества образования, сказал лидер партии Арвил Ашераденс.

Как сообщалось, сегодня около 500 человек протестовали у здания Министерства образования и науки против перевода школ только на латышский язык.

В начале октября министр образования и науки Карлис Шадурскис заявил, что с 2020/2021 учебного года все общеобразовательные предметы в средних школах планируется преподавать только на латышском языке, но в школах нацменьшинств будет сохранена возможность изучать родной язык, литературу и предметы, связанные с культурой и историей.