Вейонис: ранее не хватало политической воли перевести образование на латышский язык

Президент Латвии Раймонд Вейонис в основном поддерживает переход образования только на государственный язык, но считает, что переход должен проходить постепенно.

Как заявил Вейонис Латвийскому радио, если ввести реформу немедленно, могут быть проблемы с подготовленностью учителей школ нацменьшинств, которым придется вести уроки на латышском.

В целом президент считает, что к образованию только на латышском языке нужно идти, так как «у нас в Латвии латышский язык является единственным государственным языком». С точки зрения президента, ранее не хватало политической воли, чтобы довести перемены до конца.

Говоря о первом протесте против реформы, Вейонис заявил, что, по его впечатлениям, протест был направлен не против самой реформы, у него были в большей мере политические цели.

В вопросе о прекращении присвоения статуса неграждан детям президент своей позиции не изменил. Он считает, что институт негражданства - это остаток советского времени, с которым в какой-то момент нужно покончить. Прекращение предоставления статуса неграждан детям - это решение переходного периода, считает президент.

При Сейме нынешнего созыва Вейонис свою инициативу больше не выдвинет, а после выборов ожидается «дубль два». В отношении неграждан старшего поколения систему менять не планируется, все в их собственных руках.

Вейонис повторно заявил, что предложение прекратить присваивать статус неграждан детям никак не связано с его отношениями с партией «Согласие».