80% вывесок - на английском: латыши стесняются своего языка?

Hypermarket, Sports bar, Outlet, Games 4 you. «Одно за другим плодятся названия торговых точек на английском языке. 80% публичной информации у нас на иностранных языках. Это безвкусица или же нарушение закона о государственном языке?», - спрашивает TVNET американский латыш, житель Калифорнии Александр. Но это законно. Главное, чтобы использовались латинские буквы. Название может быть на английском, немецком, французском итальянском и других языках, основанных на латинском алфавите, - поясняют в Центре Государственного языка (ЦГЯ).

«Когда я иду по улицам Риге или других латвийских городов, то меня удивляют вывески на английском языке. У меня нет чувства, что я нахожусь в Латвии. Лишь редкий магазин украшает вывеска на латышском языке. Почему в публичных местах так много информации на иностранных языках?

Неужели мы, латыши стесняемся своего языка, не уважаем его?»,

- удивленно спрашивает живущий за океаном латыш, который планирует вернуться на историческую родину.

«Латышский язык - большое богатство. Это основа нашей национальной идентичности», - говорит Александр, и добавляет, что в мире есть лишь одно место, где этот язык всем понятен и где его можно использовать без ограничений. «Это же так прекрасно - слышать людей, говорящих по-латышски!», - добавляет он.

Он не понимает, почему в Латвии такой недостаток самоуважения: в публичных местах - большая концентрация надписей на иностранных языках.

Однако, по Закону о языке никаких нарушений нет.

"Следует обратить внимание на многие аспекты, а именно: название ли это предприятия, или информация, предусмотренная для общественности, или же надпись, которая никак не связана с законными интересами общества, - поясняют в ЦГЯ.

Название предприятия, которое зарегистрировано в Регистре, должно быть на латышском языке или написано латинскими буквами. Латинский алфавит лежит в основе многих языков мира, в том числе и латышского.

Поэтому эти названия могут быть и на английском, и на финском, и на французском, и на итальянском...

Как отмечает ЦГЯ, предприятие имеет право использовать на вывеске зарегистрированное в Регистре предприятий название, но оно также может использовать другое название или же использовать зарегистрированный товарный знак.

В случае, если на вывеске используется иностранный язык и это название не зарегистрировано в Регистре предприятий, нужно оценить, соответствует ли название законным интересам общества (это прописано во второй части 2 статьи Закона о госязыке).

Поэтому бывают ситуации, когда название на вывеске написано не по-латышски, но латинскими буквами и обеспечить его перевод на государственный язык невозможно. Тогда обязательно нужно обеспечить транслитерацию*.

В случаях, когда информация касается законных интересов общества, подобные вопросы нужно решать с сотрудниками ЦГЯ.

* Транслитерация: точная передача знаков одной письменности знаками другой письменности, при которой каждый знак (или последовательность знаков) одной системы письма передаётся одним и тем же знаком (или последовательностью знаков) другой системы письма.