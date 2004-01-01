Дэги Караев: «Мы - часть страны, а не какие-то непонятные маргиналы»

Митинг в защиту русских школ 23 октября собрал у Пороховой башни очень разных людей, привлек внимание многих журналистов. Инициатор и один из организаторов протеста Дэги Караев тоже ведь отчасти журналист, он был редактором журнала Digital Times. А коллега Игорь Ватолин, с которым на митинге тоже поговорил русский TVNET, автор нашего портала, да еще и педагог с двадцатилетним стажем. Им сегодня слово.

Во время митинга русский Системные кризис школы как института, имеющим место сегодня в мире. Русский TVNET задал несколько вопросов инициатору недавних протестов.

Дэги Караев - IT специалист, журналист и отец двоих детей, так что вопросы языка образования его совсем не абстрактно волнуют.

- Скажите, чего Вы хотите добиться? Ради чего сюда пришли и Вы сами, и люди, откликнувшиеся на Ваш призыв? К каким конкретным результатом должен привести сегодняшний митинг?

- Конкретные результаты будут, если государство осознает, что мы и есть Латвия, что мы не какая-то аморфная группа непонятно откуда взявшихся людей, а что мы часть страны, мы ее формируем, и наша страна будет такой, какой мы ее сформируем. Мы и есть Латвия.

- Но ведь школьная реформа - не новость, решения о переходе на латышский язык обучения приняты давно, только сроки полного перехода на латышский язык преподавания не назывались... Не вчера ведь и не сегодня стало о планах министерства известно - закон об образовании принят в конце 90-х, и после массовых протестов осени 2004 года реформа продолжалась...

- Но ведь и протесты не останавливались, в 2014 году были акции - семь штук было, по-моему. Власть категорически игнорирует их. Моя инициатива заключается в том, чтобы подчеркнуть, что речь не идет о каких-то маргиналах - мы часть этой страны, и хотим сохранить родной язык и родную культуру. Англичанам это понятно - «рашен» они понимают как подданство, принадлежность к стране, а мы - граждане Латвии.

- Вопрос Вам, как организатору. В министерство никаких заявок или предложений о встрече с министром от организаторов не поступало. Почему? Ведь кричать под окнами - мол, «выходи, или ты не мужчина...», это одно, а совсем другое - знать порядок работы министерства и грамотно представлять интересы людей, которых здесь собрали...

- Могу отвечать только за себя. Я первый раз принимаю участие в митинге как организатор, смотрю на это и понимаю, что много чему еще предстоит научиться, чтобы эти ошибки учитывать в будущем. Лично я подготовил от себя письмо министру с конкретными вопросами, на которые буду ждать от него и конкретных ответов.

- Каких, например?.. Можно назвать какой-то вопрос для примера?

- Статистика результатов школьников по математике показывает, что в десятке лучших школ - восемь русскоязычных. Вот я и спрашиваю: что еще вы хотите улучшить?!..

- Спасибо.

... А с журналистом и педагогом с двадцатилетним стажем Игорем Ватолиным мы, встретившись на митинге, говорили о том, был ли достигнут практический результат в самой массовой в новейшей истории Латвии серии протестов, организованных на Эспланаде в 2004 году?..

По мнению Игоря, массовые протесты 2003 - 2004 года привели к тому, что «не прошел» самый радикальный вариант реформы. Но потом все расслабились, и последующие тринадцать лет для дискуссий о том, какой должна быть латвийская школа, оказался потерян. Кстати, Ватолин с планами министра Шадурского отчасти согласен.

Считает, что не должно быть в Латвии отдельно школ национальных меньшинств и школ титульной нации - наша школа должна быть единой, причем единой именно в своем многообразии.

Ну, а дальше уже его точка зрения и видение министерства сильно расходятся. Ведь надо говорить не о политическом решении, а о системном кризисе школы как института, сегодня имеющим место в мире.

Коллега убежден, что школу вообще пора... отделять от государства, радикально ограничив функции министерства. Со школы, наделив ее большими правами и прямым финансированием государства, потом за результат надо спрашивать. И путь сама школа решает, какой ей следует быть, сама согласовывает это с самоуправлениями, вузами, религиозными конфессиями, общественными организациями...

Подробнее о своем видении школьной реформы журналист Игорь Ватолин для русского TVNET вскоре и сам напишет.