Какое будущее ждет советские постройки в микрорайонах Риги?

Главный архитектор Риги Гвидо Принцис дал интервью порталу Riga.lv, в котором изложил основные архитектурные тенденции в Риге. Он рассказал о развитии микрорайонов: появятся ли новые жилые комплексы, как привести в порядок жилой фонд спальных районов, какие дома пользуются наибольшим спросом у горожан.

– Большинство рижан – около 85% – живут в типовых домах советской застройки. Постепенно жилой фонд изнашивается, микрорайоны смотрятся не слишком привлекательно. Ясно, что Рига по примеру Москвы условно «хрущевки» сносить не будет. А как в этом случае улучшать жилую среду в Риге?

FOTO: LETA – Здесь легких решений нет. Но при этом могут быть очень разные варианты этих решений, которые все же политические – и должны приниматься не только на муниципальном, но и на государственном уровне. Я представляю наш город в Европейском партнерстве жилья Urban agenda. И, к сожалению, могу сказать, что

Рига сейчас плачевно выглядит на фоне других городов.

И наша главная проблема: в 90-е годы людям в процессе приватизации отдали в собственность квартиры, а вместе с ними и дома, но люди по сей день не осознают, что это – их собственность, о которой им теперь надо заботиться. Причем, не только о лично своей квартире, но и вместе обо всем доме – помещениях общего пользования, коммуникациях, визуальном облике здания. Пока у нас эта модель – собственники квартир заботятся о своем доме – не работает эффективно.

Варианты действий могут быть разными. Самый очевидный выход – работать и еще работать с жителями. Самих жителей на данном этапе очень беспокоит качество реновации зданий. К сожалению, иногда реновация не проводилась в комплексе: скажем, утепление произведено, а водопровод и систему проветривания не поменяли. Нельзя производить реновацию, руководствуясь только соображениями экономии теплоэнергии. Если уж беремся за дело, то нужно и реновацию внутренних помещений проводить, и улучшать доступность среды у дома – обновлять подъездные пути, планировать и устанавливать детские площадки, автостоянки и велоштативы.

С точки зрения градостроения, управления микрорайонами, в которых действительно живет большинство рижан, нужно применять к реновации комплексный подход. Ремонты надо планировать на целые кварталы, понимая, как должен будет выглядеть этот квартал в итоге.

Должен быть в идеале «квартальный» подход к ремонтам, нужно ремонтировать блоками, сегмент за сегментом.

Осматриваем один квартал, общаемся с жителями, выясняем, что нужно, оцениваем возможности, предлагаем решения, продумываем финансирование – государство выдает гарантии, деньги, а самоуправление гарантирует качество работ. И вот в этом случае исторические микрорайоны советской застройки, может быть не все, но основные, будут иметь новое современное лицо и обретут необходимую функциональность.

Все это даже не столько дорого, сколько требует времени и умного проектирования. Понимания со стороны жителей и тех, кто реализует проекты. И, да, конечно, мы тут также может столкнуться с нехваткой рабочей силы. Не хватает не только строителей, но и архитекторы/инженеры далеко не всегда имеют опыт такой работы.

– Город строит социальное жилье. Соседство с социальными домами нравится далеко не всем жителям. На ваш взгляд, под социальное жилье нужно отводить отдельные территории или же такие дома должны быть в разных районах?

– С политикой сегрегации я не согласен. На европейском уровне мы говорим о «доступности жилья» для разных групп горожан. Жилищная политика, согласно европейскому пониманию, затрагивает намного более широкий спектр людей, нежели только людей с очень низкими доходами или вообще без доходов. Такое жилье в идеале, в будущем должно быть доступно и, скажем, многодетным семьям со средними, просто невысокими доходами. И в тех районах, где есть школы, садики, поликлиники.

Поэтому социальные квартиры нужно развивать там, где от этого будет польза.

На мой взгляд, в жилищной сфере у государства, самоуправления в будущем должна быть более активная позиция. К сожалению, свободный рынок иногда девальвирует жилищную политику, поскольку дома строятся только там, где это выгодно девелоперам и продают эти дома и квартиры тем, кому выгодно продать. Они не строят там, где это было бы более выгодно городу.

– В то же время есть горожане, проявляющие интерес к проживанию в частных отдельных домах – со своим входом и выходом, двориком. В Риге мало районов с такими домами – Межапарк, Тейка, Кипсала, ближняя Пардаугава. А дефицит таких предложений заставляет платежеспособных горожан перебираться в поселки под Ригой. Вы прогнозируете, что в Риге появятся новые районы подобной застройки?

– На окраинах такие поселки проектировались, и я думаю, что в городе должны быть места, где бы строились частные дома. Да, нужно заинтересовывать людей развивать такой частный сектор в самой Риге, чтобы они не уезжали в Адажи, Марупе и так далее. Такие возможности быть должны, и об этом жилищном сегменте надо думать.

В то же время я наблюдаю интересную тенденцию: растет спрос на сегмент так называемого концептуального жилья – рядные или малоквартирные дома (на 3-8 квартир), где можно оптимизировать технические решения и лучше осуществлять управление домами.

Проблемы с обслуживанием многоквартирных домов в Риге заставляют задумываться – а не стоит ли жить в доме на несколько семей, где легче принимать совместные решения? Будем откровенны:

процесс принятия решений в доме на 50 квартир не всегда прост, соседи друг с другом часто даже не знакомы.

А вот рынок малоквартирного жилья очень перспективен. Для таких домов есть места и в Пардаугаве, и в историческом центре, и в исторических районах – Тейке, Чиекуркалнсе, Московском форштадте. Такие дома должны находиться на периферийном центре.

– То есть, новые жилые районы в Риге не появятся, будет «точечная» застройка, поиск мест в уже существующих?

– В последние годы развиваются два новых района – Скансте, где одновременно возникают и офисы и жилая застройка, и Дрейлини, проектировавшийся городом для особых социальных нужд.