Белорусский лось попался на камеру в момент побега в ЕС

Пользователи социальных сетей массово обсуждают видео с камеры видеонаблюдения, установленной на белоруско-литовской границе. На видео видно, как через забор, разделяющий Белоруссию и Евросоюз, перепрыгивает лось.

Пользователи соцсетей упражняются в остроумии, придумывая причины, по которым дикое животное решило перебраться в ЕС. Так, некоторые упомянули повышение налогов и введение налога на тунеядство, а другие назвали его «предателем». Кто-то считает, что «он еще молодой, нагуляется и вернется», а кто-то, что это «троянский лось, в котором сидит сын Лукашенко».

Также его назвали «лосем-оппозиционером», а один из комментаторов с сожалением отметил, что «Я тоже сбежал бы из Белоруссии, да возраст уже не тот...»