Клиенты «Maxima» узнали, что выиграли в лотерею! Но их ждало разочарование

Многие клиенты сети магазинов «Maxima» получили «липовые» чеки, в которых указывалось, что они стали победителями в лотерее «Jacobs», однако вскоре выяснилось, что это была всего лишь ошибка и никакого выигрыша «победили» не получат. По неофициальной информации, подобные чеки могли получить более 100 000 клиентов.

Представитель сети магазинов «Maxima» порталу Skaties.lv подтвердила, что часть клиентов получила ошибочные чеки.

«Магазин «Maxima» хочет компенсировать предоставленные неудобства и приглашает всех, кто получил подобные купоны, до 27 октября обратиться в ближайший магазин, и получить коробку конфет в качестве извинений».

Информация об ошибки «Maxima» распространилась и в социальных сетях, где одни пользователи предупреждали других о том, что данные купоны ошибка.

«Вчера мой знакомый при оплате покупки получил чек с сообщением о том, что он выиграл в лотерею. Кассирша также отметила, что он стал победителе и ему необходимо подойти за призом. Он поехал по отправленному адресу, а там уже толпа людей, которые так же пришли за призом. Потом сказали, что вознаграждения никто не получит, и чтобы по всем вопросам обращались к руководству «Maximai». Многие люди приехали из других городов в Ригу и ничего не получили».