Самоуправление Вентспилсского края просит объявить чрезвычайную ситуацию

Министерство земледелия получило от самоуправления Вентспилсского края письмо с просьбой объявить в регионе чрезвычайную ситуацию из-за ущерба, причиненного ливнями крестьянам, сообщила агентству ЛЕТА руководитель пресс-службы Минземледелия Дагния Муцениеце.

Вопрос об объявлении чрезвычайной ситуации в крае должен быть решен на экстренном заседании совета по кризисному управлению, а затем - правительством.

Как сообщалось, с просьбой объявить в крае чрезвычайную ситуацию обратилось также самоуправление Вецумниекского края, где из-за проливных дождей пострадали большие площади сельхозугодий, на полях остался неубранным урожай и невозможно посеять озимые.

Чрезвычайная ситуация в сельском хозяйстве из-за продолжительных проливных дождей и вызванных ими наводнений объявлена уже в 29 краях Латвии.