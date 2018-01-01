Рейзниеце-Озола: отрасль здравоохранения плохо осваивает средства из фондов ЕС

Отрасль здравоохранения должна активнее осваивать доступное ей финансирование из фондов ЕС, а не только требовать деньги налогоплательщиков, заявила сегодня на заседании Национального трехстороннего совета по сотрудничеству министр финансов Дана Рейзниеце-Озола.

Отрасль здравоохранения осваивает доступные ей средства из фондов ЕС недостаточно хорошо, поэтому министр финансов советует ее представителям заняться также этим вопросом. «Следовало бы не требовать деньги налогоплательщиков, а использовать доступные отрасли ресурсы», - сказала она.

После заседания Рейзниеце-Озола пояснила журналистам, что в этот период планирования фондов ЕС здравоохранению доступно 144 млн евро, а в период 2021-2024 гг. будет доступно свыше 130 млн евро.

Средства из фондов ЕС доступны отрасли здравоохранения в нескольких сферах - от мероприятий по содействию здоровью до инфраструктурных проектов. Эти средства сейчас лучше осваиваются в инфраструктурных проектах больших больниц, а у маленьких больниц их освоение продвигается хуже.

Финансирование из фондов ЕС, средства, выделенные здравоохранению самоуправлениями и полученная больницами прибыль тоже должны бы зачисляться в общее финансирование отрасли здравоохранения, считает министр.

Как сообщалось, в 2018 году финансирование здравоохранения достигнет 1,014 млрд евро, а его увеличение на 194 млн евро будет самым большим после восстановления независимости Латвии.