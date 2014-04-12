В Беларусь на машине: что стоит учитывать автопутешественнику

Автомобильное путешествие в Минск — отличный вариант бюджетного отдыха на длинные выходные или для короткого отпуска. Однако, как оказалось, неподготовленный турист в поездке легко может столкнуться с некоторыми сложностями, начиная от непривычной бумажной волокиты при оформлении документов, заканчивая сложной системой платных дорог в стране. Русский TVNET побывал в гостях у соседнего государства в октябре этого года, а теперь рассказывает о всех тонкостях организации автомобильного тура в столицу соседней республики.

Хотя путь от Риги до Минска неблизкий, 421 километров, преодолеть его при полном соблюдении скоростного режима можно достаточно быстро, всего за 6-7 часов. Но, обо всем по порядку. Попытаемся разложить по полочкам, с какими особенностями и трудностями могут столкнуться водители, которые собираются поехать в Беларусь на машине.

FOTO: Русский TVNET

FOTO: Русский TVNET

Непривычная бумажная волокита

Граждане Евросоюза, которым не приходится сталкиваться с частыми поездками, скажем, в Россию, уже давно отвыкли от бумажной волокиты, встречающейся обычно при оформлении виз. Однако при подготовке к поездке в соседнюю Беларусь, латвийцам будет необходимо немного «попотеть» при сборе нужных документов.

Итак, шаг первый - виза.

Для граждан стран Балтии (также, как и для неграждан Латвии) для пересечения границы Беларуси на автомобиле необходимо оформить визу. Сделать это можно в Посольстве Республики Беларусь (по адресу Jēzusbaznīcas iela 12) или в любой знакомой турфирме. Так, однократная виза обойдется вам в 35 евро, двукратная - 45 евро, многократная - 80 евро.

FOTO: Русский TVNET

Стоит сказать о некоторых нюансах белорусских виз: в зависимости от целей вашей поездки в Республику Беларусь может быть открыта гостевая, туристическая, деловая, учебная, транзитная или любой другой вид, каждый со своими тонкостями. По понятным причинам наибольшей популярностью пользуются первые два типа, о них и расскажу подробнее.

Удивительно, но если вдруг вы решите путешествовать дикарем, останавливаясь в палатке или в машине - здесь этот «номер» не пройдет. Так, например, при оформлении туристической визы, с вас потребуют оригинал или копию подтверждения брони в одной из гостиниц страны. К слову, воспользоваться услугами популярных площадок аренды частного жилья (AirBnB, Booking) для этой цели тоже нельзя.

Простую распечатку без официальной печати в посольстве просто не примут в качестве документа.

Что касается гостевой визы, оформить ее не составит ни малейшего труда тем, у кого в республике проживают родственники или друзья. Все, что вам потребуется - предоставить информацию о принимающей стороне (И.Ф.О., адрес, номер телефона). К слову,

пытаться обмануть посольство, выдав «липовые» данные, не рекомендуется, так как принимающей стороне в любой момент могут позвонить c проверкой.

Шаг второй, и, благо, последний - зеленая карта. При свершении поездок за рубеж, независимо от страны назначения, любому водителю требуется иметь при себе полис международного обязательного страхования, который называется «Зеленая карта». При отсутствии данного полиса на водителя налагается серьезный штраф.

FOTO: Русский TVNET

После того, как заветный штамп появляется в вашем паспорте, вы начинаете мечтать только об одном — как можно быстрее пройти границу.

Очереди на границе

Однозначного ответа на вопрос, через какой пункт погранперехода (со стороны Латвии или же Литвы) удобнее и быстрее пересекать границу - нет. Здесь вы можете полагаться только на опыт, интуицию и сайт Государственного пограничного комитета, где можно посмотреть данные об очередях по каждому пункту пропуска, которые обновляются каждый час. Однако стопроцентной гарантии никто не дает: пока вы приедете на границу, возможно, перед вами окажется больше машин, чем вы рассчитывали, особенно в «пиковые дни» — пятницу, выходные и на праздники. Обычно на белорусской стороне за час контроль проходят 20-25 машин.

Посмотреть данные об очередях по каждому пункту пропуска можно ЗДЕСЬ

FOTO: Русский TVNET

Преступления и наказания

Белорусские правила дорожного движения схожи с латвийскими, однако, некоторые законы для автомобилистов в этой стране все-таки имеют свои особенности. Так, например, в Беларуси можно передвигаться в светлое время суток без включенных фар ближнего света, а за работающие днем противотуманные фары никто наказывать не будет.

Вот несколько примеров штрафов за нарушения ПДД на территории Республики Беларусь:

Выбрасывание мусора из транспортного средства - EUR 10 – 20

Управление транспортным средством водителем, не пристегнутым ремнем безопасности, перевозка пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности - EUR 10

Управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения - EUR 502 – 1,004 (с лишением прав сроком на 3 года)

Остановка или стоянка транспортного средства с нарушением правил дорожного движения - EUR 10

Невыполнение требования сотрудника органов внутренних дел об остановке транспортного средства - EUR 20 – 80

Управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления этим средством - EUR 50 – 201

Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил пользования телефонной связью во время движения - EUR 20

Нарушение правил обгона либо выезд на полосу встречного движения - EUR 20 – 100 (с лишением прав сроком до 1 года)

Превышение скорости от 10 до 20 километров в час - EUR 10; от 20 до 30 километров в час - EUR 10 – 30; на 30 и более километров в час - EUR 30 – 100.

Оплатить штрафы наверняка придется, ведь местным гаишникам разрешено забирать у иностранных граждан права до погашения задолженности.

FOTO: Русский TVNET

Платные дороги и большие штрафы

В Беларуси более 1,5 тысячи километров платных дорог, однако шлагбаумов, постов и обслуживающего персонала для взимания оплаты - нет. Единственное, что наталкивает на мысль, что «где-то и кому-то нужно заплатить» -

невзрачные знаки и невнятные предупреждения таможенников,

поэтому вся система больше похожа на «развод». Для того, чтобы пользоваться сетью платных автодорог, вам необходимо оборудовать свое транспортное средство небольшим бортовым устройством, которое можно приобрести в специальном пункте обслуживания клиентов (обойдется примерно в 25 евро). Внеся залоговую стоимость и заполнив очередную кучу документов, вы получаете «прибор», автоматически обменивающийся данными с передатчиками при проезде под специальными порталами сбора платы.

Списание средств со счета подтверждается звуковым сигналом.

A post shared by Ignat Bobrovich (@ibobrovich) on Apr 12, 2014 at 12:21am PDT

A post shared by Missis OZ🐾💙🐾Olenka Zhydyk (@missis_oz) on Nov 25, 2016 at 2:48pm PST

Самое страшное, что из-за отсутствия каких-либо предупреждающих знаков, неосведомленные туристы просто едут дальше, ничего не подозревая о необходимой плате. Веселье начинается на границе, когда таможенники выписывают штраф за такое нарушение. Причем штраф - 100 евро за каждый заезд на дорогу. Стоит добавить, что такие платные дороги предназначены для граждан ЕС, в то время как россияне и местные жители могут передвигаться по ним совершенно бесплатно.

В целом, езда по белорусским дорогам оставляет приятные впечатления: хорошее качество покрытия, четкая дорожная разметка, вежливые участники движения. Даже в сельской местности качество дорог очень радует.

FOTO: Русский TVNET

Что касается самого Минска, перемещаться на автомобиле в столице не составляет труда. Проспекты широкие, развязки простые, а машин немного. Да и основные достопримечательности сосредоточились в центре города. Можно оставить машину и взять такси — учитывая небольшую площадь Минска и низкие цены на топливо (стоимость топлива на 31.10.2017: 0,55 евро за литр бензина и 0,29 евро за литр газа), почти любая поездка обойдётся вам в 5-8 евро. Кстати, на территории республики действует международный сервис по заказу такси через мобильное приложение Uber, чьи услуги стоят еще дешевле. Более того, белорусские водители-частники очень доброжелательны и разговорчивы - ответят на любой вопрос, помогут решить проблему, да и с удовольствием расскажут о любимом городе. А что еще нужно любопытному туристу!?