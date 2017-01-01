Работников не хватает, но брать мигрантов латвийские предприятия не хотят

67% предпринимателей и руководителей предприятий оценивают доступность необходимой рабочей силы в Латвии как плохую, а хорошей ее считают всего 25% бизнесменов. Такие данные приводит банк Citadele в исследовании Citadele Index.

В то же время всего 14% предпринимателей признались, что готовы принять на работу беженцев из стран Ближнего Востока и Северной Африки.

В ходе исследования было опрошено 750 владельцев и руководителей предприятий, и с трудностями в поиске необходимой рабочей силы за последний год сталкивались 39% из них, а 59% таких сложностей не испытывали. Сложнее всего найти работников производственным (53%) и строительным предприятиям (46%). Также труднее найти работников крупным компаниям (от 50 до 249 человек) - об этом заявили 74% представителей таких предприятий. Среди регионов наибольшие трудности с доступностью рабочей силы наблюдаются в Видземе (47%) и Рижском регионе (46%), наименьшие - в Курземе (29%).

Многие предприниматели решают проблему нехватки работников, обучая новых сотрудников - об этом в ходе опроса заявили 47% из тех, кто в течение последнего года сталкивался с такой проблемой. 29% предпринимателей стали больше использовать аутсорсинг, 15% - переманили работников у конкурентов, 14% - автоматизировали деятельность, 8% - искали работников за пределами Латвии.