Рижские трущобы - от гадкого утенка до лебедя

С применением повышенной ставки налога на недвижимость к деградирующим зданиям их владельцы начинают действовать.

Как рассказал Dienas Bizness директор департамента собственности Рижской думы Олег Буров,

с домовладельцами департамент сначала «нянчился, как с детьми», но это не давало результатов.

Порой помогает публичная информация, например, о том, что самоуправление планирует принудительное приведение в порядок, если же оно не будет сделано, здание пойдет на снос.

По словам Бурова, ситуация изменилась, когда была поднята ставка налога на заброшенные здания. Она действует уже три года. Нормальные владельцы платят 1,5% от кадастровой стоимости, а владельцы трущоб - 3%. Основную ценность, как правило, имеет земля, если здание находится в Вецриге, центре или Межапарке.

Например, владельцы дома на Марияс, 6 раньше платили 488 евро в год, теперь более 17 тыс.

Еще один пример - дом на ул. Виландес. Ранее владельцы платили налог 2 тыс. евро в год, теперь 66 тыс. евро. «Мы начали активно наказывать владельцев развалин, в прошлом году доходы самоуправления от повышенной ставки составили почти полтора миллиона евро». Сами хозяева также начинают понимать, что держать такую недвижимость невыгодно.

«Этот метод действует лучше, чем поговорить и пристыдить»,

- признает Буров. Но самоуправление не только наказывает. Если хозяин привел дом в порядок, он получает налоговые льготы. Например, за полностью реновированный дом с подсветкой фасада скидка составляет 90% на пять лет. Если отреставрирован только фасад - 50%.

«Хороший пример - здание на ул. Дзирнаву возле Galerija Rīga. В 2014 году, после трагедии с Maxima, видя пустой дом, затянутый декоративной сеткой, мы запросили информацию о техническом состоянии, и оказалось, что дом и двор небезопасны. Мы приняли решение о повышенном налоге и поручили начать работы. Владельцы приступили к реновации сразу же.

Узнав про скидки, они сделали и декоративную подсветку. Владельцы рядом расположенного дома, понимая, что они будут следующими, начали реновацию сами», - рассказал Буров. Если хозяева «не слушаются», в конечном итоге департамент либо минимально приводит здание в порядок, чтобы устранить аварийную ситуацию, либо сносит его, а счет за проведенные работы отправляет хозяевам. Пока не было случаев, чтобы этот счет не возмещался.