Мороз на востоке Латвии достиг -9 градусов, вечером ожидается снег

По данным предприятия «Латвияс валстс цели» и Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, в среду, 25 октября, на рассвете температура воздуха в Латвии составляла от +1..+3 градусов на Курземском побережье до -4..-9 градусов на востоке страны.

Самая низкая температура с весны была зафиксирована в Мадоне, где воздух остыл до -9,2 градусов.

В последующие сутки погоду в Латвии будут определять циклоны, и постепенно потеплеет.

Как сообщал Русский TVNET, сегодня днем в Курземе начнутся дожди, во второй половине дня ожидаются ливень и мокрый снег. В среду вечером осадки достигнут центральной части страны. На востоке Латвии сохранится солнечная погода.

Усилится юго-восточный ветер, в западной и центральной частях страны его порывы достигнут 13-18 метров в секунду. Максимальная температура воздуха днем составит +1..+5 градусов.

В Риге в среду ожидается небольшая облачность, которая со временем увеличится и вечером пойдет дождь со снегом. Постепенно усилится юго-восточный ветер, в среду вечером ожидаются порывы до 16 метров в секунду. Температура воздуха ближайшей ночью опустится до -2 градусов, а днем постепенно повысится до +4 градусов.

В среду вечером дороги засыплет снегом, они обледенеют.

В ночь на четверг в Восточной Латвии ожидается сильная метель, образуется снежный покров толщиной 7-12 сантиметров.