Шадурскис - учителям: кто-то лишится работы, а кто-то будет получать до 1500 евро

Уподядочение школьной сети позволит педагогам зарабатывать почти наполовину больше, заявил в передаче LNT «900 секунд» министр образования и науки Карлис Шадурскис.

Учителя средней школы будут зарабатывать по крайней мере 1000 евро за ставку, при работе 40 часов в неделю - 1500 евро. Будут средние школы с нехваткой детей, которые придется преобразовать в основные или начальные. Часть учителей лишится работы.

По словам министра, это в значительной мере совпадет с естественной тенденцией выхода на пенсию, предусмотрена и «социальная подушка», на нее выделены средства.

Министр сообщил также, что в исследовании об оптимальной школьной сети установлен 31 участок дороги длиной 263 км, подлежащий реконструкции в приоритетном порядке. Строительство этих дорог положительно повлияет на качество жизни и экономическую активность регионов.

Результаты исследования оптимальной сети школ будут представлены сегодня в 12 часов.