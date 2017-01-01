В Лиепае водолазы обнаружили советскую мину весом 500 кг

Во время военных учений «Flotex 2017» команда водолазов обнаружила в Лиепайсокм порту, примерно в 0,8 милях от Северных ворот подводный объект, который позже идентифицировали как советскую учебную мину KMD 500.

«Объект лежал в воде в течение долгого времени, поэтому было сложно установить сразу - учебная ли это мина или настоящая» — рассказал командир группы водолазов Армандс Ронис.

После процедуры нейтрализации объекта было констатировано, что найденная под водой мина весит почти 500 кг и является объектом советского образца. Oна не представляла опасность для здоровья и жизни окружающих.

Учебную мину доставили на берег, а затем в Балтийский учебный центр водолазов.