«Я ведь не мертвецки пьян, доеду!». Эксперт о том, почему пьяные латвийцы садятся за руль

Даже если в Латвии будет категоричное решение об обязательном 0 промилле водителя, это не испугает местных шоферов и они будут садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения, считает руководитель Государственной службы пробации Михаил Папсуевич.

«Есть страны, где категорически нельзя за руль пьяными. В Латвии не так, но не знаю, стоит ли об этом говорить в обществе и будет ли польза от «нулевого» промилле. Надо смотреть на другие аспекты, да и в этих строгих странах, думаю, ловили пьяных водителей», - говорит Папсуевич.

Он отмечает, что культура вождения отображает в первую очередь наше мышление, привычки, кто мы есть на самом деле.

«Я думаю, что строгое запрещение не поможет. Может быть, в какой то момент будет больше задержанных, в какой-то меньше, но все же число пьяных водителей вернется к обычному».

Многое зависит и от компании. Есть два вида компаний - одни люди категорически запрещают пьяным близким садиться за руль. Вторые - проявляют безразличие или даже поддерживают пьяную езду. «Компания для человека нарушающего закон играет очень большую роль», - говорит эксперт. Это может быть «крючок», который вытащит человека из болота или якорь, который будет тащить на дно.

В то же время не стоит забывать и о людях, у которых уже имеется алкогольная зависимость и им не нужна компания, чтобы выпить. В этих случая страх наказания не может остановить человека выпить и поехать.

Говоря о людях пойманных пьяными за рулем, Папсуевич отмечает: причины у всех разные. Многие в трезвом состоянии адекватны и против пьяной езды, однако стоит выпить даже чуть-чуть и страх исчезает - «я ведь не мертвецки пьян, могу доехать».

В этом году было поймано 235 водителей «подшофе» - это меньше чем за аналогичный период прошлого года - 285. Рекорд установила некая 37-летняя женщина, которая в Риге села за руль с 5,5 промилле. В свою очередь, в Кекаве попался 56-летний мужчина, в крови которого констатировано 3, 97 промилле.