Куда девать 100 млн евро? ЕС дает нам деньги, а мы - «тормозим»

Из средств, предназначенных на освоение фондов ЕС, задерживается реализация проектов на 104,7 млн евро, причем больше всех задерживает проекты Министерство образования и науки (МОН), заявил на заседании комиссии Сейма по европейским делам заместитель госсекретаря Минфина Арманд Эберхардс.

Представители МОН на заседании сообщили, что уже разработаны необходимые документы, которые будут направлены на рассмотрение правительства.

По данным Минфина, МОН задерживает проекты на 55,1 млн евро, в том числе 28,9 млн евро на гранты студентам, 17 млн евро на управление высшим образованием и 9,2 млн евро на уменьшение раздробленности учебных программ.

Министерство экономики задерживает освоение средств в размере 36,1 млн евро, в том числе предусмотренные на строительство 27,6 млн евро планируется утвердить до конца октября.