LAT
Ваш браузер устарел. Пожалуйста, обновите его..
Файлы cookie позволяют нам улучшать услуги для удобства пользователей. Продолжая использовать наш сайт, Вы соглашаетесь на использование нами этих файлов. БОЛЬШЕ >
Политика Экономика Общество Эксклюзив Комментарий Криминал и ЧП Спорт За рубежом Культура Афиша Погода Экзамены на латышском Другая Рига

На каких улицах Риги встречается «черный лед»?

Riga.lv
Иллюстративное фото | Фото: Edijs Pālens / LETA

Как только температура воздуха начинает колебаться из «минуса» в «плюс» и обратно, на некоторых участках дороги может образоваться гололед, который в простонародье получил название «черный лед» из-за того, что тонкая корочка подмерзшей влаги практически невидима на асфальте.

Департамент сообщения Рижской думы обобщил список улиц, где чаще всего образуется «черный лед», и на которых водителям нужно быть предельно внимательными:

ул. Малиенас (от ул. Юглас до ул. Хипократа);

ул. Юглас (от ул. Палес до Бривибас гатве);

ул. Хипократа (от ул. Малиенас до ул. Гайлезера);

ул. Бикерниеку (от ул. Хипократу до ул. Юглас);

ул. Дзелзавас (от ул. Улброкас до ул. Лиелвардес);

ул. Сканстес;

Бривибас гатве (от ул. Юглас до Яунциема гатве);

Набережная 11 ноября;

ул. Тербатас;

перекресток улиц Кр. Барона и Пернавас;

шоссе Даугавгривас;

ул. Клейсту;

пр. Курземес;

бул. Анниньмуйжас;

Яунциема гатве (от кладбища до канала Югла);

пр. Межа (от транспортной развязки до ул. Эзермалас);

ул. Маскавас (от Дарзини до границы города);

ул. Баускас;

ул. Золитудес;

транспортная развязка через пр. Межа;

продолжение транспортной развязки Густава Земгала гатве (ранее Вайрога);

вторая очередь эстакад Южного моста;

транспортная развязка на ул. Славу;

первая очередь эстакад Южного моста над ул. Краста и Маскавас;

Вантовый мост со стороны центра города;

транспортная развязка на Юрмалас гатве;

транспортная развязка на Ульманя гатве к аэропорту;

транспортные развязки Гайса и Браса;

мост Бульупес.

0 Комментарии