На каких улицах Риги встречается «черный лед»?

Как только температура воздуха начинает колебаться из «минуса» в «плюс» и обратно, на некоторых участках дороги может образоваться гололед, который в простонародье получил название «черный лед» из-за того, что тонкая корочка подмерзшей влаги практически невидима на асфальте.
Департамент сообщения Рижской думы обобщил список улиц, где чаще всего образуется «черный лед», и на которых водителям нужно быть предельно внимательными:
ул. Малиенас (от ул. Юглас до ул. Хипократа);
ул. Юглас (от ул. Палес до Бривибас гатве);
ул. Хипократа (от ул. Малиенас до ул. Гайлезера);
ул. Бикерниеку (от ул. Хипократу до ул. Юглас);
ул. Дзелзавас (от ул. Улброкас до ул. Лиелвардес);
ул. Сканстес;
Бривибас гатве (от ул. Юглас до Яунциема гатве);
Набережная 11 ноября;
ул. Тербатас;
перекресток улиц Кр. Барона и Пернавас;
шоссе Даугавгривас;
ул. Клейсту;
пр. Курземес;
бул. Анниньмуйжас;
Яунциема гатве (от кладбища до канала Югла);
пр. Межа (от транспортной развязки до ул. Эзермалас);
ул. Маскавас (от Дарзини до границы города);
ул. Баускас;
ул. Золитудес;
транспортная развязка через пр. Межа;
продолжение транспортной развязки Густава Земгала гатве (ранее Вайрога);
вторая очередь эстакад Южного моста;
транспортная развязка на ул. Славу;
первая очередь эстакад Южного моста над ул. Краста и Маскавас;
Вантовый мост со стороны центра города;
транспортная развязка на Юрмалас гатве;
транспортная развязка на Ульманя гатве к аэропорту;
транспортные развязки Гайса и Браса;
мост Бульупес.