На каких улицах Риги встречается «черный лед»?

Как только температура воздуха начинает колебаться из «минуса» в «плюс» и обратно, на некоторых участках дороги может образоваться гололед, который в простонародье получил название «черный лед» из-за того, что тонкая корочка подмерзшей влаги практически невидима на асфальте.