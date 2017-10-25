В ожидании первого снега: водители выстаивают трехчасовые очереди в автосервис

В связи с прогнозом синоптиков о первом снеге, водители стремительно направились в автосервис, чтобы поменять летние шины на зимние.

Как сообщили механики автосервиса «Riepu Garāža», в эти дни работы всем хватает, а автоводителям приходится ждать в живой очереди по два-три часа. На «обработку» одной машины уходит примерно 30 минут.