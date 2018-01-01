Кучинскис высказался о госбюджете 2018 года; его начинают рассматривать сегодня

Сегодня, 25 октября, Сейм в первом чтении будет рассматривать госбюджет 2018 года. Основная дискуссия в связи с главным финансовым документом следующего года касается бюджетного дефицита. Такое мнение высказал премьер министр Латвии Марис Кучинскис в эфире Латвийского Радио 1.

Госбюджет следующего года премьер так же охарактеризовал как «сбалансированный».

«Дефицит нашего бюджета намного ниже допустимой нормы. Он равняется той суме, в связи с которой мы просим [Еврокомиссию] сделать исключение, чтобы мы могли провести реформы в здравоохранении. Математика здесь очень простая: дефицит бюджета 200 млн евро. На те же 200 млн пополнится бюджет здравоохранения в следующем году. При этом я не хотел бы говорить, что это только за счет дефицита. Альтернативой в данном случае могло бы быть уменьшение каких-то других расходов на внушительные суммы.

Я думаю, что наш внешний долг один из самых маленьких [в Европе]. Бюджет весьма сбалансирован.

Дискуссии в этом году не о каких-то конкретных позициях [госбюджета, а, [скорее], о том, нужен ли был бюджет без дефицита. То есть, нужно ли было затянуть туже пояса и не обеспечивать прирост денежных средств в отдельных отраслях», — сказал Кучинскис.

Один из приоритетов бюджета следующего года это здравоохранение. Финансирование отрасли впервые превысит 1 млрд евро. Увеличение по сравнению с этим годом составит 200 млн евро.

«Большая часть [денег], примерно 100 млн евро, даже 117-120 млн, учитывая тарифные деньги, пойдут на увеличение зарплат. Я надеюсь, что это остановит уход врачей из профессии и мысли о каком-то другом [виде занятости]. Остальные деньги в основном направлены на уменьшение очередей. Если мы посмотрим на начало реформы в предыдущем году, то мы видим, что тогда основная часть денег пошла на создание «зеленого коридора онкологических заболеваний». В этом смысле мы больше не говорим об очень больших очередях перед получением диагноза. В следующем году онкология получит еще больше денег, будут и новые улучшения. Но главное в следующем году это реформа, которая не связана с деньгами. Надо менять управление и контроль [системы здравоохранения]. Мы должны быть уверены в том, что деньги на здравоохранение будут использовать по назначению и их не будут растрачивать нецелесообразно», — заключил премьер.