Реформа русских школ: переходный период слишком затянулся

Язык обучения в школах и детских садах остается острым вопросом даже спустя 26 лет после восстановления независимости Латвии. Пока правящая коалиция решает, насколько радикальными будут перемены, защитники русских школ опять пугают «Черным Карлисом» и выходят на улицы. Тем временем в школах ждут конкретных предложений по грядущей реформе, особо не скрывая опасений о том, справятся ли учителя с новыми задачами и не ухудшится ли знание латышского языка у учеников.

Состояние дежавю

1 сентября 2000 года в силу вступил закон о государственном языке. Знание латышского языка стали неотъемлемой частью как государственного, так и частного секторов. Тогда родилась необходимость в создании такой системы образования, которая обеспечивала бы равные возможности для выпускников как латышских школ, так и школ нацменьшинств.

На этом основании в ходе реформы школ нацменьшинств с 2002-го по 2004 год министру образования и науки Карлису Шадурскису (сейчас «Единство», тогда - «Новое время». - Прим. авт.) удалось добиться, чтобы в школах национальных меньшинств 60% предметов преподавались на латышском языке. Законодательная база на политическом уровне создавалась до этого. Первоначально закон об образовании, принятый в 1998 году, предусматривал, что с 1 сентября 2004 года все предметы в средних школах, начиная с 10-го класса, будут преподаваться только на латышском языке. Однако в феврале 2004 года парламент исправил закон, сократив количество учебных часов на латышском языке.

Процесс проведения реформы сопровождался протестами. Весной 2003 года был создан специальный Штаб защиты русских школ, который организовал ряд пикетов, голодовку, манифестацию. 1 сентября 2004 года состоялась крупнейшая акция протеста, в которой приняли участие около 30 000 человек.

Спустя 13 лет вопрос о переходе на латышский язык обучения опять актуален и внесен в политическую повестку дня. Только на этот раз политики не намерены затягивать решение вопроса.

План Шадурскиса

На этот раз Министерство образования и науки (МОН) в вопросе о переходе на один язык обучения предлагает не рубить с плеча. Шадурскис настаивает на постепенном введении реформы. Это отличается от предложения национального объединения «Все для Латвии»- «Тевземей ун Бривибай»/ДННЛ (ВЛ-ТБ/ДННЛ), которое настаивает на образовании только на латышском языке во всех классах. Такое предложение поступило как ответ на поддержку некоторыми депутатами правящий коалиции инициативы президента Латвии Раймонда Вейониса прекратить предоставлять статус неграждан детям.

МОН предлагает проводить реформу в несколько этапов до 2024 года. В следующем году в детских садах планируется начать введение нового стандарта образования для детей с пятилетнего возраста. Это позволит детям освоить латышский язык на таком уровне, чтобы успешно учиться в школе на латышском языке. Еще через год, в 2019/2020 учебном году, централизованные экзамены в девятых классах будут проходить только на латышском языке, а в седьмом классе уже 80% учебных предметов должны преподаваться на латышском языке на основании введения нового подхода к обучению. В свою очередь уже с 2020/2021 учебного года все общеобразовательные предметы в средних школах планируется преподавать только на латышском, предоставляя учащимся возможность изучать язык национального меньшинства, литературу, культуру и историю (модульная система).

Такие шаги предусматривает и другая реформа МОН - новый учебный план, который постепенно в учебных заведениях будет вводится, начиная с 1 сентября 2018 года. Такой график реформы сопоставим и с ранее принятыми поправками к законам, которые, в частности, исключают возможность для учеников сдавать экзамены на русском языке.

Наконец услышаны

Национальное объединение настаивает на образовании только на латышском языке уже много лет. Сейчас объединение вышло с инициативой всего лишь за несколько часов перед оглашением планов МОН. Теперь правящая коалиция планирует осуществить реформу, концепция которой еще только будет оговариваться, по возможности быстрее.

Сопредседатель фракции «ВЛ-ТБ/ДННЛ» Райвис Дзинтарс понимает, что в краткосрочной перспективе реформа может привести к разногласиям, поскольку в обществе существуют диаметрально противоположные взгляды на языковый вопрос. «Но и в таких ситуациях решение должно быть принято, оно не может быть отложено навсегда», - уверен Дзинтарс.

По мнению представителей национального объединения, сроки введения реформы еще могут обсуждаться. Но дебатов о необходимости образования на одном, государственном, языке быть не может. «В конечном итоге это единственный путь к объединенному обществу, где система образования не разделена на разные учебники, а также разные мировоззрения», - считает Дзинтарс.

По его мнению, реформа 2004 года была лишь полушагом вперед, но и этот полушаг имел большое общественное сопротивление, вспоминает Дзинтарс, добавив, что на полумерах больше останавливаться нельзя.

«Позитивные тенденции»

МОН указало, что год от года различные поправки, регулирующие требования к использованию государственного языка в учебном процессе, сформировали положительные предпосылки для успешного обучения нацменьшинств на латышском языке. К примеру, анализируя результаты экзаменов, в последние годы все больше учеников школ нацменьшинств предпочитают сдавать экзамены на латышском языке. Если в 2008/2009 учебном году возможность отвечать на русском языке использовали 40% учеников школ нацменьшинств, то уже в 2015/2016 году -только 15%.

Стремясь к большему, в этом году парламент одобрил очередные поправки к закону об образовании. Суть их в том, что с этого учебного года выпускники средних школ больше не смогут сдавать госэкзамены на русском языке, только на латышском. Эти изменения пошатнули состояние хрупкой стабильности в отношениях между правительством и защитниками русских школ.

Если решения по языку сдачи экзаменов побудило противников этой идеи только на критические высказывания, то по вопросу о языке обучения оппоненты уже организовали акцию протеста.

Руки прочь от русских школ!

Русская общественность Латвии обратилась к премьер-министру Марису Кучинскису с открытым письмом, призывая премьера «остановить уничтожение меньшинственного образования и гарантировать использование русского языка и других языков национальных меньшинств в преподавании общеобразовательных предметов».

Защитников русских школ возмутила поддержка Кучинскиса идеи о едином языке обучения в классах средней школы. Они считают, что Кучинскис подчинился «шантажу национал-радикалов из национального объединения, а также поддержал одну из многих хаотичных реформ, регулярно порождаемых министром образования Шадурскисом, который вступил в популистское соревнование с национальным объединением в проталкивании решения о переводе всего обучения в школах нацменьшинств Латвии исключительно на государственный язык».

Представители русской общественности подчеркивают, что в «случае перехода обучения исключительно на латышский язык ученикам станет еще сложнее осваивать знания, а результаты обучения еще более ухудшатся по сравнению с результатами выпускников латышских школ, где обучение до сих пор организовано исключительно на родном языке».

Авторы письма - представители Штаба защиты русских школ, Русского союза Латвии, Латвийского комитета по правам человека, Русского общества в Латвии, Союза граждан и неграждан, Русской общины Латвии, общества «Родина» и Латвийского антинацистского комитета - свое мнение решили подчеркнуть упоминанием Украины, где недавно произошла схожая реформа образования. «Единственной страной, которая уничтожает меньшинственное образование, является охваченная экономическим кризисом и насилием Украина. Протест и возмущение вызывает решение латвийского правительства следовать примеру именно кризисной Украины».

Свои требования представители русской общины огласили на митинге, состоявшемся 23 октября около МОН.

Оппозиция в раздумьях

Если правящая коалиция, по крайней мере концептуально, согласилась осуществить реформу, то партии оппозиции не спешат соглашаться с предложениями МОН.

Заместитель председателя фракции «Согласие» Игорь Пименов рассказал, что решение, поддержать ли такую инициативу, еще не принято. Он считает, что изменения в языке обучения ослабит единство общества. Пименов отметил, что многие семьи считают школу своим продолжением, поэтому там должны быть язык общения и другие ценности, которых придерживаются дома. Многим родителям важно, на каком языке учат их детей, и если страна игнорирует желание многочисленных жителей, то в обществе появляется скепсис. «Правительство считает, что раз уж все будут говорить на одном языке, то все будут сплоченными. Таким образом политические силы пытаются удержать свои позиции», - уверен депутат.

Пименов подчеркнул, что знания латышского языка среди жителей Латвии - очень важное условие при трудоустройстве. Но переход на латышский в русских школах, по его мнению, может привести к отдалению жителей от страны, и это - риск. Он считает, что главная движущая сила реформы - это политическая провокация, при помощи которой хотят ухудшить позиции «Согласия» на грядущих выборах.

Партия «No sirds Latvijai» (NSL) также не определилась, поддержать ли инициативу - все еще не получены конкретные планы реформы, а также непонятно, как будет контролироваться качество обучения. Нерешенным остается вопрос, будет ли осуществлен переход на латышский язык уже в садиках. Председатель парламентской фракции NSL Ингуна Судраба также недовольна тем, что столь важный вопрос из-за нехватки информации становится политической трибуной.

Судраба уверена, что любая реформа должна быть подготовленной - к ней должны быть готовы и учителя, и школьники, и их родители. В этом случае противостояния реформе не будет. А вот насильно навязанная реформа удачной не будет никогда. Часть родителей сетует на школы, которые не могут обеспечить учителей высокого качества, а те в свою очередь не в силах научить детей латышскому языку, рассказала политик. Но она уверена - для того, чтобы общество жило в едином информационном пространстве, а язык - не являлся барьером, люди должны понимать друг друга на латышском языке.

Реформу надо начинать с того, чтобы обеспечить каждого ребенка возможностью посещать латышский детский сад, считает Судраба. На сегодняшний день довольно часто это невозможно из-за нехватки мест в латышских детских садах. По этой причине родители вынуждены детей отправлять в русские садики. Поэтому переход на один язык обучения следует начать с детских садов, предлагает Судраба.

Председатель фракции Латвийского объединения регионов Неллия Клейнберга напомнила, что первые дискуссии о едином языке обучения начались еще во время решения вопроса о статусе неграждан. Еще тогда объединение выдвинуло тезис о том, что образование в Латвии должно осуществляться на латышском языке.

Не забывать об учителях

Директор Рижской Классической гимназии, председатель Консультативного совета по вопросам национальных меньшинств Роман Алиев уверен, что ученики могут учиться на одном, на двух и более языках. Одним из главных аспектов грядущей реформы он называет подготовку учителей. Алиев считает, что в Латвии есть необходимые ресурсы для проведения реформы, но ресурс - педагогов - надо подготавливать. Подготовка учителей, по его мнению, в высших школах сейчас не соответствует реальности и современным требованиям, а также многоязычной ситуации в Европе, где нет языковых границ.

Он считает недопустимым о столь значимых реформах говорить внезапно - все должно быть обсуждено до мелочей на всех уровнях. Также надо думать об автономии школ - каждой школе стоит посмотреть на достигнутое и свои планы развития в контексте языка обучения. Алиев понимает, что школы в Латвии очень разные. Алиев отметил, что идея реформы концептуально неплохая, но все должно рассматриваться как одно целое, не отрывая педагогический процесс от учителей и учеников. «Без латышского не обойтись, но для того, чтобы все выучили латышский, необходимо создать благоприятную среду - только изучением стишков язык не выучить», - сказал Алиев, добавив, что в Консультативном совете решение об одобрении идеи еще тоже не принято.

Шадурскис в свою очередь напомнил, что уже сейчас каждый учитель должен знать государственный язык на высшем уровне. Контроль этого вопроса - компетенция управления школы и самоуправления. Министр успокоил, что МОН предоставляет различные учебные материалы для повышения готовности учителей к изменениям. Дзинтарс также подчеркнул, что, если преподаватели отвечают требованиям, которые уже изложены в нормативных актах, тогда проблем с преподаванием на латышском языке не будет.

Затягивать больше нельзя

Принятые 13 лет назад переходные правила к закону об образовании гласят, что государственный стандарт общего среднего и профессионального образования предусматривает, что обучение предметов на государственном языке обеспечивается не менее трех пятых от общего количества учебных часов учебного года, в том числе иностранных языков, а также обеспечивается возможность на языке нацменьшинств изучать язык меньшинства и предметы, связанные с идентичностью и культурой.

Исследование Бюро омбудсмена о билингвальном образовании в 2015 году показало, что переходный период слишком затянулся, рассказала начальник Департамента по правам детей Бюро омбудсмена Лайла Гравере. Исследование выявило, что контроля используемых языковых пропорций в школах фактически нет. Она указала, что вопрос о реформе языка обучения за собой несет много спекуляций, в том числе и том, что в результате реформы страна будет дискриминировать права нацменьшинств. «Страна ничего не нарушает», - утверждала специалист.

Эксперт согласилась, что реформа должна проходить постепенно и «если решено начать с 10-х-12-х классов, то надо закончить это, и только потом делать следующий шаг». «Переходный период слишком затянулся», - отметила Гравере.

До середины ноября Шадурскис должен подготовить доклад и возможные законодательные изменения. В докладе должны быть указаны конкретные планы действий, решила правящая коалиция.

Во избежание использования темы реформы в предвыборных компаниях правящая коалиция хочет достичь решения этого вопроса к концу зимы. Остается мало сомнений, что изменения произойдут. Теперь политики должны решить, как именно они будут проходить.