Исследование: в отдельных школах почти нет учителей, говорящих в быту на латышском

В педагогических коллективах отдельных рижских школ почти нет учителей, которые в повседневной жизни говорили бы на латышском. Об этом говорится в исследовании «Создание оптимальной модели сети общеобразовательных учебных заведений в Латвии», которое сегодня представило Министерство образования и науки.

В исследовании отмечается, что одна из главных задач, с которой в годы независимости сталкивается государство, - это интеграция жителей страны, живущих в российском информационном пространстве, и один из способов сделать это - мудрая политика образования.

Несмотря на широкие протесты против реформ в школах нацменьшинств в 2004 году,

знание латышского молодежью существенно улучшилось, и этот факт признают даже противники реформы.

Опросив руководство школ, педагогов и старшеклассников, исследователи пришли к выводу, что у молодых представителей нацменьшинств в основном нет проблем с тем, чтобы на этапе средней школы учиться на латышском. Когда молодые люди из двух языковых общин общаются между собой, стереотипы и предрассудки быстро исчезают. Также молодежь органично переходит в европейское медиапространство даже в том случае, если в семье доминируют российские СМИ.

Труднее приходится тем детям, которые не изучали должным образом латышский язык в детском саду, начальной и основной школе.

В исследовании говорится, что наиболее проблематичны те педагогические коллективы, в которых преобладают учителя, получившие образование в советское время, но таких школ с течением времени становится все меньше. В отдельных школах столицы почти нет учителей, которые в повседневной жизни говорили бы на латышском, и в таком случае билингвальное обучение проводить трудно. В таких сегрегированных школах, как правило, ниже и результаты учащихся на экзаменах по госязыку.

В ходе исследования подтвердилась информация о том, что, несмотря на нарушения, констатированные Центром госязыка и Государственной службой качества образования,

во многих школах Риги отношение к употреблению латышского меняется очень медленно, чему в большой мере способствует пассивность самоуправления.

Хотя, согласно закону, учителя должны владеть латышским на уровне C1, записи учителей в электронных журналах на портале «E-klase» подтверждают, что значительная часть педагогов владеет латышским недостаточно. Это связано с тем, что учителям, получившим образование в советское время, латышский язык в русских школах не требовался, а в начале 90-х, даже не зная язык, получить «категорию» в условиях коррупции было очень легко.

Исследователи рекомендуют усилить мониторинг таких школ со стороны контролирующих органов.