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Готовьтесь! В среду вечером Латвию накроет снегопад

LETA
Фото: Edijs Pālens /LETA

В среду после обеда в Курземе и на востоке Земгале ожидается небольшой дождь. В ближайшие часы дождь станет интенсивнее, а местами пройдет мокрый снег. Зона осадков продолжает двигаться на восток, а ветер усилится.

Латвийской центр окружающей среды, геологии и метеорологии предупреждает, что в среду вечером и в ночь на четверг, в центральной части Латвии в центральных и восточных районах Латвии ожидается сильная метель. Видимость может сократиться до 100 – 300 метров, а толщина снежного покрова в Видземе, Латгале и Селии может составить местами 7-12 см.

Водителей предупреждают об обледенении на дорогах.

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