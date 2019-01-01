Что будет с Кемери через пару лет? Юрмальская дума показала

Установлены победители международного конкурса архитектурных эскизов, которые разрабатывали концепцию центра природного туризма в Кемери и благоустройства лесопарка.

Первое место заняло SIA Lauder Architekts, второе - объединение Outofbox, SIA Landshape, SIA H2E и SIA IE.LA, третье - SIA «BB Studija», архитектурные фирмы KUBS SIA и SIA Labie koki. В целом на конкурс поступило 11 предложений.

FOTO: Пресс-фото

FOTO: Пресс фото

В 2018 году, планируется разработка строительного проекта, а в 2019 году начнется строительство.

Как отмечается, самоуправление Юрмалы в ближайшие годы планирует провести в порядок территорию парка, культурно-исторические объекты, дороги, освещение. В 2019 году здесь планируется разметить Пункт информации для туристов. Финансирование - как из бюджета самоуправления, так и из еврофондов.

Напомним, что на данный момент Кемери представляет собой весьма печальное зрелище - здесь много заброшенных зданий и руин. Это наследие советского прошлого: времени, когда этот город был популярной здравницей и курортом.