В четверг после ночных снегопадов значительно потеплеет

В ночь на четверг в Латвии ожидаются снегопады, во время которых видимость может снизиться до 100-300 метров, и дожди. В свою очередь днем будет облачно, местами пройдут небольшие дожди, больше осадков синоптики прогнозируют в первой половине дня в восточной части страны, сообщает агентство ЛЕТА.

Сильный южный, юго-западный ветер с утра начнет стихать и сменит направление на западное, благодаря чему температура воздуха ночью и днем поднимется до +7..+12 градусов, куда прохладнее будет на севере Видземе, где максимальная температура воздуха в четверг днем составит всего +1..+6 градусов.

В Риге ночью ожидаются сильный ветер и снег с дождем. Порывы юго-восточного ветра достигнут 17 метров в секунду, однако с утра ветер сменит направление на западное, начнет стихать и принесет теплые воздушные массы - столбик термометра поднимется до +10 градусов. Днем значительных осадков не прогнозируется.