Истерика подростка из-за отказа купить iPhone довела до вызова полиции

Вчера, 24 октября, около полуночи, сотрудники Рижской муниципальной полиции (РМП) получили вызов на улицу Озолциема, где жители сообщали о шуме в соседней квартире. Сообщалось, что за стенкой слышны крики и плач девочки.

Полицейские незамедлительно отправились на место происшествия, но двери никто не открыл. Из-за двери послышался голос девочки-подростка – она сказала, что мамы нет дома и помощь не требуется. У девочки взяли номер телефона матери и позвонили.

Оказалось, что женщина вышла погулять с собакой. Вернувшись домой, женщина подтвердила, что недавно конфликтовала с дочерью,. Причина была в том, что дочь уронила в унитаз свой телефон, и требовала взамен новую модель iPhone. Когда мать отказала, у девочки началась истерика.

Когда полицейские вошли в квартиру, 14-летняя девочка подтвердила слова матери и выглядела пристыженной за сложившуюся ситуацию.

Сотрудники полиции обсудили ситуацию и с матерью, ис ребенком. Убедились, что в квартире порядок и есть все, необходимое для воспитания ребенка. Помощь больше не требовалась.