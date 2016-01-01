Латвия - впереди всей еврозоны по приросту зарплаты главы центробанка

Руководители балтийский центробанков в прошлом году испытали самый большой рост зарплат во всей Еврозоне. Рекордсмен - президент Банка Латвии Илмар Римщевич, зарплата которого выросла на 10% и достигла 151 000 евро, сообщает Apollo со ссылкой на Bloomberg.

На втором месте по скорости роста зарплаты - руководитель Банка Литвы Витаутас Василяускас. Он в 2016 году заработал 89 000 евро, что на неполные 7% больше, чем годом ранее.

Третье место осталось за Словакией, но на четвертом - глава Банка Эстонии Ардо Хансон, зарплата которого в прошлом годы выросла на 5% и достигла неполных 116 000 евро.

Виновной в этом может быть инфляция, так как в странах Балтии показатели инфляции в 2-3 раза выше, чем в среднем по еврозоне. Экономический рост в Балтии также самый быстрый, указывает журналист Bloomberg Аронс Эглитис.

Однако, принимая во внимание быстрый рост зарплаты Римшевича, его доходы на фоне руководителей других стран довольно скромны - он 16-й по зарплате руководитель центробанка в еврозоне. К примеру, больше всех зарабатывает глава Национального банка Бельгии Ян Смец, брутто-зарплата которого в 2016 году достигла 481 000 евро.

Отметим, что зарплата банкиров не всегда отражает богатство представляемого им региона. Так, руководитель центрабанка самой богатой страны ЕС Люксембурга Гастон Рейнеш в прошлом году заработал 181 000 евро.