В этом веке Рига потеряла почти 16% своего населения

За последние 17 лет численность населения Риги сократилась на 121 тыс. человек, или примерно 16%, свидетельствуют данные Центрального статистического управления (ЦСУ).

В настоящее время в столице проживают 641 500 человек, тогда как в 2000 году ее население составляло 762 500 человек.

Наиболее быстро число горожан сокращалось в центре Риги и окрестных районах - в начале этого года здесь проживал 30 171 человек, или почти в два раза меньше, чем в 2000 году (50 829 жителей).

Как отмечает ЦСУ, это во многом связано с тем, что в столице появились новые жилые комплексы, куда перебираются жители центра. Например, в районах Дрейлини и Сканстес численность населения увеличилась, а в окрестностях Старой Риги, ул. Авоту и Гризинькалнса теперь живет на треть меньше людей, чем в 2000 году.

Данные ЦСУ также показывают, что люди предпочитают жить «ближе к природе». Самый стремительный рост числа горожан зарегистрирован в Дрейлини и Дарзини. Также увеличилось количество жителей в Сужи, Плескодале, Мукупурвсе, Берги, Биерини, Атгазене, Булли, Вецаки, Бебербеки, Скансте и Клейсты.

Из общего числа рижан 78% (498 370) являются гражданами Латвии, 18% (114 361) - негражданами, 3% (20 512) - гражданами России, а 1% (8 238) - гражданами других государств.

Наибольший удельный вес граждан проживает в Биерини, где они составляют 94% местных жителей, а неграждан больше всего в Даугавгриве. Больше всего граждан России проживает в Даугавгриве и Скансте.