Исследователь: в Риге школьников хватает для комплектации всего 42 средних школ

В настоящее время в Риге имеется пять гимназий, где в в 10-12-х классах в среднем учатся 509 школьников. Индекс обязательных централизованных экзаменов (ОЦЭ) в этих учебных заведениях составляет 65-84%, что подтверждает высокое качество образования, поэтому, как считают исследователи, и самоуправление, и государство заинтересовано обеспечивать как можно более благоприятные условия для дальнейшего развития этих школ, не ограничивая количество учащихся в них.

Ситуацию в остальных столичных школах авторы исследования оценивают более критично.

Несмотря на то, что Рижское самоуправлении еще несколько лет назад постановило, что минимальное количество школьников в классах средней школы должно составлять 22, в прошедшем учебном году они были открыты в 75 средних школах, но общее количество учащихся всего лишь немного превышало 100 человек. Это по крайней мере в два раза меньше рекомендованного минимума - 225 школьников, который в крупных городах должен быть достигнут в течение следующих шести лет. Среди этих школ есть и такие, где индекс ОЦЭ превышает показатели некоторых государственных гимназий (Центральная гуманитарная школа - 70,9%, Французский лицей - 70,1%), и такие, где он не достигает даже 30% (семь школ).

В этом году из-за нехватки учащихся была закрыта Плявниекская гимназия, а также не были открыты 10-е классы в девяти средних школах столицы. Как отмечают исследователи, в существующей демографической ситуации этот процесс закономерен, тем не менее опасения вызывает то обстоятельство, что в восьми из десяти закрытых средних школ учебная программа реализовывалась на латышском языке и только в двух - билингвально. То есть четыре пятых школ, где из-за нехватки учащихся классы средней школы не были открыты, были так называемые латышские школы. Такой тенденции не наблюдается ни в одном другом городе Латвии, отмечают авторы исследования.