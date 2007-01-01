С демаркацией латвийско-российской границы покончено

Сегодня в Министерстве иностранных дел подписаны итоговые документы по демаркации латвийско-российской государственной границы, сообщает пресс-служба МИД.

Их подписали сопредседатели комиссии: с латвийской стороны - генеральный консул Латвии в Санкт-Петербурге Ирина Мангуле, с российской - чрезвычайный и полномочный посол Алексей Обухов.

В пакет документов входят демаркационная карта, описание линии границы, каталог координат и высот пограничных знаков, протоколы пограничных знаков и заключительный протокол.

Госсекретарь МИД Андрей Пилдегович поблагодарил комиссию за проделанную работу, подчеркнув, что юридически закрепленная и демаркированная государственная граница способствует не только укреплению безопасности Латвии, но и необходима для эффективной борьбы с нелегальной иммиграцией и организованной преступностью. Поскольку граница Латвии с Россией - это и внешняя граница ЕС, упорядоченная граница необходима, чтобы Латвия могла полноценно выполнять свои функции государства-участника Шенгенского договора, отметил он.

Вместе с представителями МИД в работе комиссии принимали участие эксперты Государственной пограничной охраны, Государственного агентства обеспечения, Латвийского агентства геопространственной информации и Государственной земельной службы.

Важным шагом на пути к упорядочению вопроса о границе стал договор о госгранице между Латвийской Республикой и Российской Федерацией, который был подписан 27 марта 2007 года и вступил в силу 18 декабря того же года. Первое заседание комиссии по демаркации состоялось 23-24 сентября 2009 года в Даугавпилсе. За эти годы представители комиссии провели 33 заседания - 17 из них прошли на территории Латвии, 16 - на территории России. В ходе демаркации границы было определено месторасположение границы на местности - оно было отмечено и взаимно согласовано.

На латвийско-российской границе всего установлено 648 пограничных знаков.

После подписания заключительных документов по демаркации они будут переданы на утверждение правительств двух стран, а после взаимного обмена нотами процесс демаркации латвийско-российской границы будет завершен.