Земессаргов переоденут в новую экипировку раньше, чем планировалось

Командующий Национальными вооруженными силами (НВС) Леонид Калниньш обещает, что до конца следующего года все земессарги будут обеспечены новой индивидуальной экипировкой. Об этом сообщил на заседании парламентской комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции министр обороны Раймонд Бергманис.

Ранее план предусматривал, что земессарги получат новую экипировку до 2020 года, но командующий НВС считает, что это должно произойти быстрее, так как интерес латвийцев к службе в Земессарде в последние годы растет.

Бергманис подчеркнул, что приоритетом Минобороны являются закупки для нужд армии именно в Латвии, у местных предприятий. Их участие гарантирует безопасность поставок и укрепляет экономику страны. «Мы хотим оставить эти деньги здесь, в Латвии», - подчеркнул министр.