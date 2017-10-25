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ФОТО: В Риге выпал первый снег

Русский TVNET
Фото: Aculiecinieka foto

В среду вечером пользователи социальных сетей выражают свои эмоции в связи с первым снегом. Многие, похоже, его ждали, следя за прогнозами погоды. В свою очередь другие удивлены первому снегу в октябре.

Читательница TVNET Лиене зафиксировала, что в Риге начал образовываться снежный покров, но она добавила и фото, сделанное в январе, иронизируя над тем, что «до этого недолго осталось».

Слева - снег в январе, справа - первый снег в октябре в Риге
FOTO: Фото очевидца

Как уже писал Русский TVNET, в ночь на четверг в Латвии ожидаются снегопады, во время которых видимость может снизиться до 100-300 метров, и дожди. В свою очередь днем будет облачно, местами пройдут небольшие дожди, больше осадков синоптики прогнозируют в первой половине дня в восточной части страны.

Сильный южный, юго-западный ветер с утра начнет стихать и сменит направление на западное, благодаря чему температура воздуха ночью и днем поднимется до +7..+12 градусов, куда прохладнее будет на севере Видземе, где максимальная температура воздуха в четверг днем составит всего +1..+6 градусов.

В Риге ночью ожидаются сильный ветер и снег с дождем. Порывы юго-восточного ветра достигнут 17 метров в секунду, однако с утра ветер сменит направление на западное, начнет стихать и принесет теплые воздушные массы - столбик термометра поднимется до +10 градусов. Днем значительных осадков не прогнозируется.

Рига
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