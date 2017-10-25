ФОТО: В Риге выпал первый снег

В среду вечером пользователи социальных сетей выражают свои эмоции в связи с первым снегом. Многие, похоже, его ждали, следя за прогнозами погоды. В свою очередь другие удивлены первому снегу в октябре.

Читательница TVNET Лиене зафиксировала, что в Риге начал образовываться снежный покров, но она добавила и фото, сделанное в январе, иронизируя над тем, что «до этого недолго осталось». FOTO: Фото очевидца

Asas kā bultas

Sniegpārslas lido man sejā.

Oktobra nakts.



25.10.2017. Pirmais sniegs, @sigulda_lv . pic.twitter.com/zIIybTvYR3— Fanija Šitca (@fanijasitca) 25 октября 2017 г.

Tāds nu tas pirmais sniegs Rīgā. Ļoti slapjš. Ja gribi redzēt, izej ārā tagad, jo Rīgā no rīta tas jau būs nokusis pic.twitter.com/BvyJMb0Q1y— Toms Bricis (@boms_tricis) 25 октября 2017 г.

Pirmais sniegs līdz ar stipru vēju sasniedzis arī Siguldu!#pirmaissniegs pic.twitter.com/T5HBhBur9K— Siguldas novads (@sigulda_lv) 25 октября 2017 г.

Как уже писал Русский TVNET, в ночь на четверг в Латвии ожидаются снегопады, во время которых видимость может снизиться до 100-300 метров, и дожди. В свою очередь днем будет облачно, местами пройдут небольшие дожди, больше осадков синоптики прогнозируют в первой половине дня в восточной части страны.

Сильный южный, юго-западный ветер с утра начнет стихать и сменит направление на западное, благодаря чему температура воздуха ночью и днем поднимется до +7..+12 градусов, куда прохладнее будет на севере Видземе, где максимальная температура воздуха в четверг днем составит всего +1..+6 градусов.

В Риге ночью ожидаются сильный ветер и снег с дождем. Порывы юго-восточного ветра достигнут 17 метров в секунду, однако с утра ветер сменит направление на западное, начнет стихать и принесет теплые воздушные массы - столбик термометра поднимется до +10 градусов. Днем значительных осадков не прогнозируется.