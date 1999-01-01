«Вы, обыватели, не знаете, что такое свобода!» О чем мечтает «Родина»

«Вы, обыватели, из-за комфорта готовы потерять свободу! Вы вообще не знаете, что такое УЛИЦА!» Так сказала одна из клиенток пансионата «Родина» (Dzimtene), попавшая в учреждение после того, как в пожаре потеряла ноги. Она свои мечты «не предала» - вернулась в Ригу, чтобы попрошайничать. Ее нашли мертвой на чердаке дома. В пансионате «Родина» в Кемери живут 115 человек с инвалидностью и тяжелой зависимостью.

Характерное бренчание. Из кастрюль поднимается пар, женщины в белых халатах суетятся. Время обедать! В помещении, где подают обед, на каждом столике ваза с цветами и салфетки. Сегодня подают ароматный, темно-алый борщ, макароны с соусом из фарша и капустой. «Ух, как хорош! Подходите попробовать», - зовет мужчина, с аппетитом употребляющий суп. Порции небольшие, но выглядят сытными. Ложки сложены в аккуратный ряд. Прямо как в детском саду. За общим столом обедают те, кто сам передвигается. Тем, у кого ноги ампутированы или тяжело ходить, еду приносят.

Куба, Нью-Йорк, Амстердам

«Петр Петрович Удрастенок, Рижская морская школа», - здоровается он с четкостью военного. Если бы Петр мог, он бы встал на ноги или даже отдал честь. Но не может, так как вместо ног - обрубки. У него зеленовато-коричневые, немного улыбающиеся глаза и испытывающий взгляд. В комнатке пахнет особенно - тестом, заплесневевшими вещами, принесенными с улицы.

Петру нравится хвастаться, и есть чем - жизнь иногда била ключом. Он родился в 1950 году в Могилеве. В возрасте 16 лет приехал в Латвию, чтобы поступить в Рижскую морскую школу. В дальнейшем его жизнь шла только вверх. После окончания школы парень поступил в Калининградский институт. В музыкальной школе научился играть на аккордеоне, занимался вольной борьбой и морским многоборьем. 20 лет Петр ходил в море, работая вторым механиком. Ходил не на лодках, а на настоящих гигантах - кораблях вместительностью 40 тонн, которые перевозили бензин и сырую нефть. В портах на Кубе, в Нью-Йорке, Гамбурге он чувствовал себя как дома. С размахом он рассекал волны жизни. FOTO: Jānis Škapars/TVNET

«Три жены, пять машин, трехкомнатная квартира», - считает он то, что когда-то было. Сейчас - потертая, обмотанная тряпками коляска и разворошенная постель в пансионате. Когда Петр все продал, он зимой ночевал в сарае и обморозил ноги, которые пришлось ампутировать. В пансионате Кемери он живет три года. Старое радио и стена у кровати оклеены фрагментами синей изоленты. Задаюсь вопросом, где вообще такую ленту можно купить в наши дни.

«Серьезная деменция», - позднее пояснит социальная работница. «Каждый месяц очищаем и моем стену, но через неделю она опять оклеена».

Так как он бывший радист, он из проводов мастерит антенны.

При этом на месте Петр Петрович не сидит. «Я тут все дороги в радиусе 15 километров знаю. Я был на озере Каниеру, летом в море купался. Мне не интересно здесь сидеть», - поясняет он. Оставляем Петра в кровати, присыпанной винтиками, гвоздиками, проводками.

Актер сериала

70-летниц Имантс Пилагс - вряд ли актер. Он снимался в белорусском сериале. «Как, кого играл? Инвалида, конечно», - смеется он. В комнатке, где он живет, двое обитателей, которые устремили взоры в телевизор.

Джон Леннон и Ринго Старр молодые, красивые и весь мир у их ног. Когда-то таким был и Имант. Плакат культовой группы его поколения «The Beatles» сейчас радует пожилого мужчину. Прекрасные розы, которые Иманту на юбилей принесли родственники, как бы говорят: нам жаль, что так произошло... FOTO: Jānis Škapars/TVNET

«Я родился в 1947 году в Риге в старом роддоме. Жил в Пурвциемсе и Пардаугаве, у Агенскалнских сосен. И с учебой было, как было - в некоторых школах только один день учился, шло ужасно. После армии начал на заводах и в магазинах устанавливать системы сигнализации. Был один раз женат. Жена, отец, мать - все умерли. Есть еще сестра. Она живет в Англии у дочери», - рассказывает Имант. Жизнью здесь он доволен, так как понимает, что могло бы быть и хуже. «Ногу потерял, так как долго не шел к врачу. Все началось с того, что ноготь стал синим». В 2008 году Иманту ампутировали ногу, через год привезли в пансионат. С фотографии 80-х годов смотрит мужчина с густыми черными усами, рядом женщина с вьющимися волосами.

Имант уже тогда пил и был азартен, но переломный пункт наступил в 2001 году, когда умерла жена.

«Наконец стал бомжем, из квартиры на улице Миера меня выкинули, так как не платил. Жил по подъездам, чердакам, сараям. Ой, чего только не пережил», - вспоминает он.

У Иманта - любовь всей жизни! Он из-под подушки достает папку, в которой аккуратно сложены диски - Nirvana, Pink Floyd, Led Zeppelin, Rolling Stones. Он слушает и жизнь становится прекрасной. Сотрудница пансионата приносит Иманту борщ. «Оо, ну разве не хорошая жизнь? Все в кровать приносят», - смеется он.

На крыльях зеленого дракона

Из тюрьмы Айвар вышел в 1999 году. «За что сидел? Ай, ерунда», - он не хочет вспоминать. Когда-то жил в Сигулде, а последнее время обитал по рижским приютам, из которых меня систематически выкидывали за пьянку. Полный на первый взгляд сил человек совсем слаб, так как ноги не слушаются. Ступни Айварс обморозил в тюрьме, работая с замерзшей стружкой. «Последнее время очень сильно напивался», - признается он. И из общины «Синего креста» Айвара выкинули за пьянку. Когда-то он принимал участие в создании «Королевства кроликов» в парке Ледманес, после чего вернулся к старой привычке пить. Он это время вспоминает с теплотой в голосе. Последним был приют в Даугавгриве, но и оттуда его прогнал зеленый дракон. FOTO: Jānis Škapars/TVNET

«Встретил бывшего товарища по тюрьме Браса и мы начали вместе бомжевать. Жили в Болдерае — в старых армейских общежитиях. Там кран был сломан, вода текла. Мы заселились в одну комнатку, хозяин которой находился в тюрьме. Напротив был магазин Iki. Ой, чего только в те времена не выбрасывали! Лосось, копченую колбасу, деликатесы. Мы подходили со стороны двора, быстро складывали в сумку и прочь. С охранниками все было договорено. Деньги не надо было, поскольку был товар и точка, где можно было обменять еду на напитки», - рассказывает Айва. Бомжуя, он подцепил болезнь легионеров, за которой последовало воспаление легких.

Он не брошен. Об Айваре заботится сестра. Приезжает раз в месяц, если не получается, то присылает посылку. Уже четыре раза платила за кодироваине брата от алкоголя. Айвар на короткий период собирался, потом не выдерживал, раскодировывался и начинал по-новой. «Пытаюсь не пить, лучше было бы без этого», - говорит он нервничая, будто чувствует себя виноватым. У Айвара смартфон с подключением к интернету. И его подарила сестра.

Социальному работнику Айвар говорит, что обед был вкусный, но

эта капуста… крепкая как камень, следовало измельчить,

поскольку обиталеи этого места не могут похвастаться крепкими зубами. И рис в выходные был не до конца сварен. Позже социальный работник рассказывает, что Айвар до такого дошел, поскольку с детства не знал слова «нет» - родители его лелеяли и все разрешали.

Мы прощаемся и отправляемся на улицу, где нас ожидает седой пес. Живущие в пансионате не особо сердечны друг к другу, но животных любят. «Это у нас такой способ терапии», - говьорит социальный работник. Коты пансионата покормлены, их шкурка сияет, они выглядят удовлетворенными.

Научила сидеть и ходить

Она — блондинка невысокого роста, с пышными формами и круглыми как пуговицы глазами. Женщина стремительно идет по коридору. Инвалидности не заметно. Елене Черных 44 года, в пансионате она чувствует себя по-настоящему счастливой. Видно, что в комнате Елены живет женщина. Цветы, банты, милые мелочи. На кровати расположился огромный черный кот.

Когда Елену нашли лежащей на Центральном рынке, ее жизнь висела на волоске. Истощенная, пожелтевшая, весом 40 кг, практически парализованной ее перемещали из одного пансионата в следующий, пока она не попала в Кемери. Она лежала в памперсах и не шевелилась. В пансионате Елену массировали, учили садиться, распрямлять сжатые пальцы, делать первые шаги. Теперь Елена не только ходит, но и помогает по хозяйству, ходит в тренажерный зал. FOTO: Jānis Škapars/TVNET

Она говорит быстро, с придыханием: «Я на Центральном рынке сортировала арбузы, дыни. Там же мыла руки, пила воду. 5 латов в день зарабатывала. Друзья говорили: ты желтая. Меня отвезли в больницу, но я не могла заплатить и мне дали справку. Я жила в Вецриге.

Пришла домой: смотрю, квартира опечатана. Не было куда идти, поэтому я пошла на рынок.

Друзья спрашивали: убежала? Тогда меня отвезли в инфектологическую больницу...» - рассказ Елены движется лишь по ей ведомому пути. Она хаотично собирает вместе остатки воспоминаний.

Елена показывает детские фотографии — маленькая девочка в белом платье на Новогодней елке в детском саду, на селе вместе с родителями, за школьной партой. Она родилась в Латвии, никогда не была за рубежом, но она негражданка. Не была она и замужем.

«Меня вытащили с того света! Я ничего не могла — ни сесть, ни что-то взять в руки. Я спала в памперсах, ходила под себя, но никто на меня не кричал — мыли и переодевали. Никогда никто не говорил на повышенных тонах. Здесь очень хороший пансионат. Если бы я не попала сюда, я не была бы жива», - от всего сердца благодарит Елена сотрудников пансионата. Как только она начала ходить, написала благодарность — всем!

Когда улица зовет!

Из кабинета директора Инары Карповичи выбегает толстый кот и на правах хозяина размещается рядом со мной у стола, где мы пьем кофе. Это любимец сотрудников пансионата Мурис.

Мы говорим о том, что есть постояльцы, которые живут тут уже 10 и 20 лет. Инара помнит 70-летнего мужчину, который 50 лет своей жизни провел в заключении.

В пансионате ему не нравилось. Он мечтал вернуться в свой настоящий дом — в тюрьму.

Ему удалось! Сначала был суд, потом приехали сотруники в йформе и увезли пожилого мужчину в сюрьму. Он отсидел 2 года и вернулся в пансионат больной раком. «Я не верила, что пожилого мужчину посадят в тюрьму», - отмечает социальный работник.

Однажды в Риге сгорел дом, где жили бездомные. Две женщины погибли, а одна выжила, но лишилась ног. Ее из больницы привезли в пансионат. Женщина восстановилась, вязала, смотрела телевизор, и казалось, что ее жизнь изменилась. Однако, чем больше она приходила в себя, тем больше скучала по своей прежней уличной жизни. Однажды она сказала, что хочет попасть на рижское кладбище. Спустя несколько жней она пропала. Сытую жизнь в тепле она променяла на улицу. Позже ее мертвой нашли на каком-то чердаке.