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В Латвии может подорожать картошка

LETA
Фото: REUTERS/Scanpix

Так как из-за дождей урожай картофеля в Латвии в этом году убирался с большими сложностями и местного картофеля собрано меньше, цены могут по сравнению с прошлым годом немного возрасти, сообщила председатель правления Латвийского союза картофелеводов и переработчиков картофеля Айга Краукле.

На сколько именно подорожает картофель, покажет время. Цены устанавливают не фермеры, закупщики соотносят их с ценами в остальной Европе.

Краукле сообщила, что уборка картофеля в Латвии продолжается и будет идти до тех пор, пока можно находиться на полях.

Ранее сообщалось, что примерно пятая часть урожая картофеля в Латвии в этом году останется неубранной, так как из-за ливней сельскохозяйственная техника не может проехать на поля.

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