В пятницу в Латвии немного похолодает, пройдут небольшие дожди

В пятницу в Латвии немного понизится температура воздуха, ночью и с утра в северо-восточных районах страны на дорогах возможно обледенение, сообщает агентство ЛЕТА.

Сохранится облачная с прояснениями погода. По всей стране возможны осадки - преимущественно, кратковременный дождь. Ночью и с утра местами образуется туман.

Будет дуть слабый ветер. Температура воздуха в северо-восточных районах ночью и днем составит от -1 до +4 градусов, в других районах страны - от +3 до +8 градусов.

В Риге в ближайшие сутки возможен дождь, будет дуть небольшой северо-западный ветер, а температура воздуха составит +5..+6 градусов.