Босыми ногами и без формы: Сколько стоит детский спорт-искусство

«Занятия, которые дают не только физическую подготовку, но и учат многим другим вещам», - так характеризует необычный для Латвии вид спорта читательница Русского TVNET, сын которой посещает тренировки по капоэйре - искусству, сочетающему в себе элементы танца, игры и акробатики. Она рассказала как о ходе самих занятий и проведении летних лагерей, так и о финансовой составляющей детского спортивного оздоровления.

Своим опытом спортивных тренировок с Русским TVNET решила поделиться читательница Ксения. О занятиях своего ребёнка она рассказала следующее:

"Со спортом мы дружим давно. Ребенок уже успел много чего попробовать - и карате, и брейк-данс и плаванье. Когда сыну было 8 лет и начались летние каникулы, мы узнали о проекте «Просыпайся с Капоэйрой».

Капоэйра - бразильское национальное боевое искусство, сочетающее в себе элементы танца, акробатики, игры и сопровождающееся национальной бразильской музыкой. Как боевое искусство отличается использованием низких положений, ударов ногами, подсечек и, в некоторых направлениях, обилием акробатики - прим.ред.

До этого мы не один раз пересматривали фильм «Только сильнейший», и нам он очень нравился. Однако мы даже и не знали, что подобные тренировки находятся так близко. После начала занятий сыну так понравились тренировки, что он попросил записать его не только на летний семинар, но и на грядущие сентябрьские тренировки. Сейчас нам уже 12 лет, капоэйра в нашей жизни 4 года. За это время сын заработал 4 пояса. Я довольна тем, что сын выбрал этот вид спорта, ведь на тренировках он получает не только физическую подготовку, но и учится многим другим вещам".

По словам мамы юного спортсмена, особенность тренировок заключается в том, что все пришедшие на занятия дети являются одной большой семьей, старшие спортсмены помогают младшим.

«Тренировки объединяют в себе музыку, борьбу, акробатику, танец», -

рассказала Ксения.

Затрагивая финансовую сторону детского спортивного развития, читательница рассказала и о том, какую сумму придётся потратить родителям, желающим отдать свой чадо в данную секцию. По её словам, месяц тренировок стоит 45 евро (3 тренировки в неделю). Кроме того, у желающих есть возможность посетить ещё 4 дополнительных тренировки, а также отправиться на семинары, которые проходят несколько раз в год. За участие в данных мероприятиях придётся заплатить от 35 до 60 евро.

Летом «капоэйровцев» есть возможность посетить специализированный лагерь, в рамках которого иностранные специалисты проводят свои тренировки. Такой досуг обойдется родителям юных спортсменов в 150 евро за 6 дней.

Однако на специальную экипировку и спортивные костюмы, по словам мамы 12-летнего мальчика, тратиться нет необходимости - дети занимаются босиком и в свободной форме.

Единственный предмет одежды, который всё же придётся потратиться - белые штаны, стоимость которых начинается от 30 евро, - в них ребята должны посещать занятия, проводимые в рамках летних семинаров, и церемонию вручения поясов, которая носит название «батизадо».

Студия Capoeira Kids, в которой занимается сын Ксении, находится в Иманте, вторая студия находится в рижском микрорайоне Плявниеки. Русскому TVNET также удалось найти информацию и о другой студии, где возможны подобные тренировки - один филиал находится в «Latvijas Kapoeiras Centrs» на Бривибас гатве, второй - в Агенскалнсе. Заниматься данным видом спорта могут также юные спортсмены, живущие в Елгаве, Саласпилсе и Тукумсе.

С наступлением нового учебного года латвийские родители стоят перед выбором - в какую спортивную секцию отправить своих детей, какому виду спорта отдать предпочтение. На протяжении всей осени Русский TVNET будет рассказывать о советах спортивных педагогов и опыте латвийских родителей.

Если ваш ребенок занимается в спортивной или любой другой секции, поделитесь с нашими читателями своим опытом и расскажите, во сколько вам это обходится. Пишите нам на электронную почту viktorija.puskele@co.tvnet.lv!