Центральный рынок: что реконструируют в первую очередь

До января планируется разработать проект первой очереди реконструкции Центрального рынка Риги, который предусматривает обновление набережной городского канала и зоны доставки товаров в мясной павильон, сообщили агентству ЛЕТА представитель департамента развития города Рижской думы Солвита Бренце.

Также в рамках первой очереди планируется отремонтировать находящиеся на территории рынка подвальные помещения.

Как сообщила Бренце, при разработке проекта реконструкции Центрального рынка будут учитываться и архитектурные особенности проекта магистрали «Rail Baltic», чтобы создать единый архитектурный комплекс рынка и Центрального железнодорожного вокзала.

Затраты на первую очередь обновления Центрального рынка оцениваются в 6 млн евро

, из них 5 млн евро планируется получить из Европейского фонда регионального развития.