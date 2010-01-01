KNAB снова проиграл в суде: бывшей сотруднице надо выплатить 10 000 евро

Суд Видземского предместья Риги постановил, что Бюро по предотвращению и обузданию коррупции (KNAB) должно выплатить бывшему руководителю отделения бюро Илзе Дравениеце 10 000 евро компенсации за моральный ущерб, сообщает LETA.

Суд признал нарушение запрета на различное отношение.

Кроме компенсации в 10 000 евро KNAB придется оплатить бывшей сотруднице еще и расходы на судопроизводство в размере 500 евро. Также KNAB нужно будет уплатить пошлину государству в размере 611 евро.

В остальной части о возмещении морального ущерба в размере 20 000 евро Дравениеце отказано.

Полное решение суда будет опубликовано 8 ноября, тогда стороны смогут его оспорить в Рижском окружном суде.

Дравениеце отмечает, что фактически суд признал противоправные действия тогдашнего начальника KNAB Ярослава Стрельченока и обоих заместителей Яниса Розе и Илзе Юрчи. «Я уже многие годы говорю о том, что в нашей стране должностные лица не несут ответственность за противоправные действия», - говорит она.

Вскоре в суде первой инстанции должно быть рассмотрено еще одно дело о возмещении морального ущерба, а также есть дела в других судах, которые пока остановлены, указала Дравениеце.

Она подтвердила, что варианты решения исхода судопроизводства обсуждались этим летом с нынешним начальником KNAB Екабом Страуме. О чем конкретно был разговор, она не захотела публично говорить, но указала, что пока беседа была безрезультатной.

Напомним, Страуме высказался, что хотел бы освободиться от «багажа судебных дел» с бывшими должностными лицами KNAB, однако не готов выплачивать компенсации без решения суда.

В споре между Дравениеце и KNAB о ее восстановлении в должности в прошлом году вступило в силу решение суда, по которому бюро должно выплатить средний заработок за время принудительного простоя в размере 35 543 евро.

В сентябре 2013 года Дравениеце была освобождена с поста руководителя Юридического отдела и управления персоналом. Отделения с таким названием сейчас нет. KNAB тогда указывал, что структурные изменения были проведены в соответствии с регламентом KNAB, который без возражений был согласован с премьер-министром в 2014 году. В результате этого были ликвидированы отделы и созданы новые. В результате перемен были созданы Отдел политического планирования, Секретариат и Юридический отдел, между которыми были поделены функции Юридического отдела и управления персоналом.

Дравениеце одна из бывших сотрудников KNAB, кто судился с бюро против, например, дисциплинарных штрафов и других решений KNAB. Эти решения были приняты во времена Стрельченока.